وقّع الشاعر الدكتور أحمد يحيى القيسي مجموعته الشعرية «يعكر صمت الأزقة» الصادرة عن دار أروقة للدراسات والترجمة والنشر، وضمت المجموعة بين دفتيها مختارات من تجربة القيسي مع كتابة الهايكو.

وصممت غلاف المجموعة الفنانة التشكيلية رفيعة البيشي، وتصدرت النصوص استهلالية للأديب والشاعر العراقي عبدالكريم كاصد عنوانها «مساحات شعر يمتد أبداً» سلط فيها الضوء على تجربة القيسي في هذا المضمار الجديد من خلال تحليله نصوص المجموعة وإبراز ثيماتها، مركزاً على ثنائية الوجود واللاوجود التي تتخلق منها نصوصه.

فيما تضمن القسم الأخير من المجموعة نصوصه المترجمة التي نقلها للإيطالية المترجم المغربي نورالدين المنصوري.

ومن نصوص المجموعة:

على الفراش

طوال الليل تعانقني

حمى

*

متسللة إلى غرفتي

لم تطرق الباب

فراشة

*

أنتظرها

علها تطير

نقش الفراشة على فستانها

*

الطائرة

القادمة من بعيد

خلتها نجمة