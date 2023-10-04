وقع أستاذ النقد الحديث بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عادل خميس الزهراني في معرض الرياض الدولي للكتاب كتابه الجديد «متاهة الأزلي: ما بعد الإنسان النقد والفلسفة» الصادر عن دار أدب ضمن مباردة مئة كتاب المدعومة من الصندوق الثقافي بوزارة الثقافة. يتناول الكتاب فلسفة ما بعد الإنسانوية التي تضم تحت مظلتها اتجاهات وفلسفات وأفكاراً وأيديولوجيات عديدة ومختلفة المرجعيات. وهي في أساسها مراجعة فكرية شاملة وجذرية للخطاب الإنسانوي المتشكل عبر الزمن من روافد مختلفة. تساءل «ما بعد الإنسانوية» عن الأسس التي قام عليها الفكر «الإنسانوي»، خصوصاً تلك المتعلقة بمركزية الإنسان في النظام الكوني، كما اهتم بتطور العلاقة بين الآلة والإنسان؛ إذ تمثل هذه العلاقة نموذجاً حيّاً وعملياً يتيح للنقاد مساءلة أطروحات الإنسانوية.

ويؤكد الزهراني أن كتابه في الفلسفة والنقد معاً، وذلك لأن فلسفة ما بعد الإنسانية تنطلق من منظور نقدي تفكيكي، وكان لا بد للزمان أن يقول كلمته بشأن المهمشين الذين لم تستوعبهم وعود الإنسانوية. ومع دخول التكنولوجيا لاعباً رئيساً في صنع التاريخ، كانت الفرصة أكبر لمشاركة الأصوات الغائبة، سواء كانت الثقافاتِ غير الغربية، أو صوتَ النساء اللاتي رأين في العالم الافتراضي فرصةً لمواجهة عنصر القوة البيولوجي الذي طالما أعطى الرجل أفضلية نسبية في العالم الواقعي. من هنا يرى الزهراني في الخطاب ما بعد الإنسانوي بطاقةَ دعوة لحفلة، لم نكن ندعى إليها من قبل.

يضم الكتاب فصولاً نظرية وتطبيقية وهو مقسمٌ إلى ثلاثة أجزاء: يعرض الجزء الأول الأفكار النظرية في فصلين؛ يُعرّف الأول بأبرز المفاهيم والاتجاهات والقضايا المتعلقة، فيما يسعى الثاني إلى التعمّق في الرؤى وتحليل الآراء والأفكار، في محاولة لاستخلاص موقف التلقي العربي للحركة. أما الفصلان الثالث والرابع فقد اعتمدا على مناهج النقد الأدبي، في تحليل نصين (شعري وسردي) انطلاقاً من بنية النص ومواطن شعريته. ويلقي الفصل الخامس الضوء على الحرب بوصفها قضية جوهرية في خطاب ما بعد الإنسانوية، ويتخذ من الفيلم السينمائي مثالاً لتوضيح المنظور الجديد. هذه الفصول الثلاثة تشكّل الجزء الثاني من الكتاب، أما الجزء الثالث والأخير فيتعامل مع شعرية الروبوت عبر فصلين: يهتم أولهما بجنس الشعر الذي تنتجه الآلة، والآخر بالسرد الروبوتي.

حضر التوقيع عدد من المثقفين والأكاديميين كان على رأسهم د.عبدالمحسن القحطاني، ود.صالح معيض، والإعلامي جابر القرني، ود.ميساء خواجة، ود.بسمة عروس، والشاعر محمد عابس.

يُذكر أن فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2023م انطلقت فعالياته في الـ28 من سبتمبر، وتستمر حتى الـ7 من أكتوبر، ويشارك فيه 1800 دار نشر من 32 دولة، في حرم جامعة الملك سعود تحت شعار «وجهة ملهمة» وتحل سلطنة عمان ضيف شرف للمعرض.