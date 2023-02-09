يسلّط المنتدى السعودي للإعلام بنسخته الثانية الذي تحتضنه الرياض يومي 20 و21 فبراير الجاري، الضوء على دور المرأة في قيادة الوجهة الإعلامية، وسبل الاستفادة القصوى من الخبرات الإعلامية النسائية.ويستضيف المنتدى خلال جلسة بعنوان «تمكين القيادات النسائية: تكامل يتشكل»، خبيرات في مجالات الإعلام من دول عدة، للحديث عن تجاربهن في وسائل الإعلام العربية والجهات الحكومية، والدور الذي تؤديه الجهات المعنية في الدول لتمكين المرأة، وتعزيز مكانتها إعلامياً وتكليفها بأدوار قيادية في مجالات التخطيط الإعلامي والتنفيذ، بما يعكس المكانة والأهمية التي تمثلها المرأة في المجتمع.وخصّص المنتدى جلسة عن حضور المرأة في الإعلام، لما لها من دور رئيس في القطاع الإعلامي، إذ حققت العديد من النساء نجاحات متتالية في هذا القطاع، ما يؤكد أهمية وجود جلسة خاصة بهن، للحديث عن تجاربهن الثرية، ومناقشة المواضيع المتعلقة بهن في الإعلام.وحظيت المرأة السعودية باهتمام كبير في مجال الإعلام، إذ تبوأت مناصب قيادية وشاركت في تغطية الكثير من المناسبات في محافل محلية ودولية، وترأست وسائل إعلام ولجاناً إعلامية لأكبر المؤتمرات العلمية والثقافية، وحصلت على جوائز كثيرة تشير إلى علو مكانتها وقدرتها على تنمية مواهبها واستثمار طاقاتها، بما يتناسب مع تطلعات القيادة الحكيمة التي منحت المرأة كل سبل التمكين.يذكر أن المنتدى السعودي للإعلام في نسخته الثانية يستعرض عدداً كبيراً من المواضيع الإعلامية المتنوعة، ومناقشتها مع الخبراء والمختصين من دول عربية وأجنبية، إضافة إلى عرض أبرز التجارب الإعلامية الناجحة، وذلك من خلال جلسات وورش عمل عديدة سيشهدها المنتدى.