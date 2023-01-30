رصدت الشرطة الفرنسية تكرار البيع المتتالي للوحة «المجدلية التائبة» للرسام الهولندي أدريان فان دير ويرف، بعد سلبها في 23 أكتوبر 1942 على يد النازيين في باريس. وفي هذا الصدد أمرت محكمة فرنسية، (الجمعة)، بإعادة اللوحة إلى ورثة ابن عم بعيد للروائي «مارسيل بروست»، وسط خلاف مع دار المزادات الإنجليزية كريستيز.وكان الوريث ابن عم بعيد لمارسيل بروست الذي كان معه على اتصال دائم، بصفته مصرفياً يدير أعماله وكأحد المقربين.وعادت اللوحة للظهور مرة أخرى عندما تم تكليف صاحب العمل ببيع اللوحة كريستيز في 2017، والتي سرقها جيش الاحتلال الألماني عندما فر ليونيل هاوزر من النازيين في جنوب فرنسا.على عكس البيع السابق من قبل كريستيز في 2005 مقابل 60,000 جنيه إسترليني في ذلك الوقت، تحقق دار المزادات في لندن هذه المرة واكتشف أن العمل يأتي من مجموعة ليونيل هاوزر ويظهر في دليل الممتلكات المنهوبة في فرنسا خلال عام 1939.في عام 2018، اتصلت دار كريستيز بورثة ليونيل هاوزر، مقترحة ترتيباً بمشاركة نصف سعر البيع، وهو الأمر الذي رفضه الأخير، فيما قضت المحكمة الفرنسية أيضاً على كريستيز بدفع 10,000 يورو إلى ورثة ليونيل هاوزر، وأمرت بإبلاغ هوية صاحب اللوحة الحالي وموقع العمل، بالإضافة إلى تاريخ المبيعات والمبلغ الإجمالي الذي تم تحصيله.