حررتني القصيدةُ من وجعي الآنَحررتُها من رتابةِ أحزانهاواحتفلنا.. انتشينا معاً كالمجانينِ في شُرفةِ الروحِبالمطرِ المستفيقِ على صخبِ الذكرياتِ الجريحةِيغسِلُ ناصيةَ الكلماتِ الخجولةِوالنظراتِ الجريئةَ في صمتنافي ارتعاشِ المسافةِ ما بين أنفاسِنافي انكشافِ الطفولةِ عن كلِّ أحلامِناوالقصائدِنزواتِنا العابرة.**يا مساءَ الوداعِ المدثِّرَ بالبردِ والوردِ والضحكاتِ الغزيرةِهب سفري هدفاً واضحاًلأمارسَ عدْويَ في الزمنِ الحجريِّ المصفَّدِ بالماءِهب شفتي لغةًمن عبيرِ الكلامِ المجازِ الذي لا يخونُ ولا يُؤتَمَنْوامتحِن قلقي بالتشاغلِ عنِيلعلَّ يداً من حريرِ التأمُّلِ تنبتُ في واحةِ القلبِتلمسُ بالحبِّ ذاكرةَ الأصدقاءِ الرهيفةَتمنحني للقصائدِشكلاً غريباًومعنى يؤنِّقُ في وحشةِ الكلماتِ أغانيَهُ الفاترةْ.**أصدقائي.. القصائدُها أنذا أتهجى ملامحهاأستعيرُ حناجرَ أصحابهالأغني كما ينبغي للطيورِ الجريحةِ أن تتغنَىأقولُ: القصائدُ فخي القديمُ المكررُظلُ الغيابِ الطويلُ«مجازفةُ العارفِ» الأبديةُ [1]أرقُبها في مواويلك الآنَ يا ليلُ«حين أضأتَ» هنا عتمةَ الكلماتِ [2]بأنجمكَ الساهراتِ على ما تكاثفَ في الغيمِمِن أدمعٍ تتصاعدُ من «وجعٍ للنساءِ» الوحيداتِ في كهفِ أحزانهنَّ [3]يربين بالصمتِ طفلَ الألمْ.**تقول القصائدُ:حرّر جهاتِ الكتابةِ من كل أغلالِهاواحتفلِ بانعتاقِ القصيدةِخذها إلى «أفقٍ ليس يظهرُ بعدُ» [4]ولا تكترث بهواجسِ وعيكَثمةَ قافيةٌ حرةٌ بانتظاركَأغنيةٌ تتجردُ من لحنهاتدخل البحرَ عاريةً من جمانِ الكلامِوتخلعُ في شاطئ الشعرِ آخرَ أوهامهافالقصائدُ سيدةُ النورِ والنارِتحرسُ «أحلامَ ابنتها العاشرة». [5]*إهداء إلى شخوص ونصوص أصدقاء معتزل الكتابة في الباحة.[1] - إشارة إلى مجموعة «مجازفة العارف» للشاعر محمد إبراهيم يعقوب.[2] - إشارة إلى مجموعة «حين أضأت» للشاعرة مليكة عبد الحميد.[3] - إشارة إلى مجموعة «وجع النساء» للشاعرة نوف نبيل.[4] - إشارة إلى مجموعة «لأفق لم يظهر بعدُ» للشاعر عبد الرحمن العريج.[5] - إشارة إلى مجموعة «أحلام البنت العاشرة» للشاعرة عائشة السيفي.