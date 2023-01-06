لم يدُرْ في خَلَدي عندما رَشوْتُ الترابَ سِرًّاأنها ستكون بهذا التمَرُّدلم تكن مجرَّدَ شَجرةٍ تَنْتصبُ أمام بيتِنا القديمأتمَّت أعوامَها الستين مُؤَخَّراًتَعْتَمرُ غيمةً ويلوذُ بها مطرأعشَبتْ ذاكرتُها بما تساقَط فيها من أسفارٍلقوافل رُحَّل عبَرتْهاوأجيالٍ من طيور فاضَتْ عن أقفاصِهاوتَقوَّس جيدُها بِنذُور الأمهاتِوتَعاويذِ العَرَّافينورُقى العَاشقينبل فصولاً لروايةٍ تَفتَّقتْ أحداثُها منذُ أوَّلِ نُطْفةٍحُبْلى بطَوابيرِ الأَبْطالِ المَمسُوسين بِبُرْكَة الواقعتمَّ انْتِخابهمْ بِفِخَاخ القصائدِ المَنْصوبةِ شِراكاً فوقَ أَغْصانِها والمَحْبُوكةِ بتَقنِيَّة العنكبوتلهذا عندما قرَّرتُ الاحتفالَ معها بهذه المناسبةفاجأتْني أشياءٌ كثيرةٌ تشبهنيكانتْ هائمةً دون مأوىذلك لأن الجيرانَ استعاروا أخشابَها وقوداً للتدفئة