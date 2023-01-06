هـمَسَ الخيالُوصاح فيمشكاتهِنور الحقيقةِ واستعرْ!وأنا أشابهُ صورةًفي البالِتسعى كي تمرّْ!!هلّ مات ضيّْ ؟يومًاونورُ الصبح ِفيّْ؟أم أن ليلَ الشعرِيسرقنيكما سرقالقمرْ..أخذَالنجومَمن النهارِلترتمي فيحضنه كل الصور..؟!فلكٌمن المعنىيحاوطنيويحرسُ أحرفيمن كلِّ صوبٍواتجاهْإلا من الموت الأكيدبرعشة الكلماتتحرسني الحياةْ!ريحٌ تحجبصوتيأن يخترقالصمت.. ويمضيثمةَ نارتحرقفي الأنحاءوجوديفي شعلتها..لا أتكلمْلا أتمعنْلا أنهال لروح الفكرةِلا أسمعها..ثمةَ هالةتنفث في الكلماتولا تمنعنيمن أن أكتبْمن أن أبقىحراً حراً..إلا منيثمةَ نوريرقص حولييرقب شعريكي أتجلىثم يدور..مثل ذبابةْتدخل رأسيدون شعور!صمتٌ ثائريسكن شِعريفمتى يسكتهذا الصمتْ؟ومتى ينسىالناس غيابيدون الموت؟!ومتىومتىيكبر يوماًهذا الصوت؟