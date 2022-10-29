صدرت الطبعة الـ15 لرواية «1919» للكاتب والسيناريست أحمد مراد، والتي تحولت إلى فيلم «كيرة والجن»، وعرض هذا العام 2022، ويُعد من أعلى الأفلام المصرية تحقيقاً للإيرادات، ولعب دور البطولة فيه مجموعة كبيرة من النجوم على رأسهم كريم عبدالعزيز وأحمد عز وهند صبري وسيد رجب والممثل البريطاني سام هازلدين. كتب السيناريو أحمد مراد وأخرج الفيلم مروان حامد.وقال الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، عن رواية «1919»: سيختطفك أحمد مراد في آلة زمن، ليهبط بك في حقبة تغلي فيها القاهرة بالأحداث.. وثبة زمنية إلى عالم متشابك يمسك المؤلف مقتدراً بكل مفاتيحه، بين سعد زغلول وتعنت البريطانيين، قصة الوفد ومقهى متاتيا، جماعة سرية تعمل تحت مقهى ريش، وغيرها من الأحداث.شخصيات عديدة سوف تتعاطف معها أو تمقتها، أو تفعل الشيئين بلا تحفظ، بحوار مفعم بالحيوية حتى لتوشك على سماعه يتردد في أذنك، وتفاصيل تاريخية مضنية ودقيقة وسوف تدرك أن البعض ما زال مصراً على الجدية والإتقان.