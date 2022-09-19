تعقد هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة نجران مؤتمرا صحفيا اليوم (الإثنين) حول ملتقى الإعلام التوافقي الذي ينظمه فرع الهيئة بنجران، بحضور شركاء الهيئة في تنظيم الملتقى الذي من المزمع انعقاده خلال الفترة من ٢١ وحتى ٢٤ نوفمبر القادم برعاية أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد ومتابعة نائبه الأمير تركي بن هذلول.

ويتناول المؤتمر تفاصيل الملتقى والبرامج المدرجة ضمن فعالياته المختلفة، كما يشارك في المؤتمر نخبة من الإعلاميين، والمثقفين.

وقال مدير فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة نجران علي اليامي إن الملتقى يمثل فرصة سانحة لوضع خارطة إعلامية تواكب التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة في كل المجالات ويجمع طيفا واسعا من الإعلاميين السعوديين لتبادل الأفكار والأطروحات حول دور الإعلام في المرحلة القادمة.

وأشار اليامي إلى أهمية مثل هذه الملتقيات في تعزيز دور الإعلام وتطوير أدواته لخدمة مشاريع التنمية في نجران والمملكة عموما، داعيا إعلاميي المنطقة إلى المساهمة الفاعلة في هذا الحدث الاستثنائي، مشيدا في الوقت ذاته بالدعم غير المحدود الذي حظي به فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة نجران من جانب أمير المنطقة ونائبه لتنظيم هذا الملتقى.

تجدر الإشارة إلى أن الملتقى يستقبل منطقة حائل ضيفا ثقافيا ضمن فعالياته التي تحتوي على برنامج حافل من الندوات، والجلسات الحوارية، إلى جانب الفعاليات الثقافية، والسياحية، والتراثية، والتشكيلية المصاحبة.