عرضت جمعية الثقافة والفنون بجدة اليوم الخميس مسرحية (وطني العز والشموخ) والتي كانت من إخراج الفنان سلطان عبدالرحمن، حيث قدمت العرض الأستاذة رنا العبدالله وبحضور عدد كبير من الجمهور و الإعلام، وبحضور الفنانين عبدالرحمن عز ولؤي محمد حمزة. وأشاد الفنانون بأداء المخرج الشاب والفريق في مسرحية (وطني العز والشموخ). وتكون فريق التمثيل من: بيرل إبراهيم علاء عبدالله محمد وزان محمد نور مشاري خالد عبدالله فرداوي، وشارك عدد من الأطفال في المسرحية وهم: ١-لانا نواف الجعيد ٢- وريف جميل بانواس ٣- رؤيا صالح بن زقر ٤_ ريفان حسبن باحفيظ ٥- هالة مصطفى مدني ٦_ الماس جميل بانواس ٧- رتال سعيد بادواد. وشكر المخرج الشاب سلطان عبدالرحمن سعادة الأستاذ محمد آل صبيح و جميع الحضور.