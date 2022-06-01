طمأن الباحث والمؤرخ محمد آل زلفة (عضو مجلس الشورى السابق)، محبيه بعد أن أجرى عملية زراعة كبد ناجحة في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض.آل زلفة قال إنه يتمتع بصحة جيدة، لافتاً إلى أن المتبرع ابنه (طارق) قد غادر المستشفى بعد استقرار حالته الصحية.آل زلفة الذي دعا إلى تشجيع التبرع بالأعضاء، قال إنه سيغادر المستشفى في غضون اليومين القادمين، مؤكداً «أن العملية ناجحة بكل المعايير»، وخلص للقول: «أنا وابني طارق نعيش في كامل فرحتنا بعد نجاح العملية».