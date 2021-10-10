قالت الكاتبة لما العوهلي إن تجربة الكتابة العلمية من التجارب الجميلة جدا، وكشفت لـ«عكاظ» بعض عاداتها الكتابية، لافتة إلى أن أفكارها تتداخل في كثير من الأحيان وينتابها شعور بالإحباط، ولكنها تعلمت أن تكتب الفكرة بعدة طرق ثم تتركها جانبا لمدة يومين لتتضح. العوهلي تحدثت عن تجربتها مع معرض الكتاب، فضلا عن كتابها الذي ستوقعه في المعرض، وإلى نص الحوار:• كيف وجدتِ تجربة الكتابة؟•• تجربة الكتابة العلمية من التجارب الجميلة جدا، التي بطبيعة الحال لا تخلو من التحديات، فمحاولة نشر العلم بأسلوب واضح وبسيط يحتاج لكثير من الجهد بين توضيح المعلومة العلمية بدقة وبين نقلها للقارئ بأسلوب ممتع وبسيط، وجميل جدا مشاهدة ردور فعل الناس واستفادتهم من محتوى الكتاب.• حدثينا عن موضوع الكتاب ودوافع اختيار الكتابة في هذه المواضيع الاجتماعية؟•• علمتني الكتابة كيف أتوصل لكتاب علمي مكتوب بلغة بسيطة جدا يتحدث عن تطوير مهارات اللغة والتواصل والتفاعل الاجتماعي للأطفال ما بين عمر 1 إلى 6 سنوات، ويتضمن الكتاب الكثير من القصص والتجارب الشخصية للأهل.• ما الرسائل التي تريدين إيصالها إلى المجتمع من خلال روايتك هذه؟•• أهمية الاكتشاف والتدخل المبكر لاضطرابات اللغة والتواصل الاجتماعي لدى الأطفال.• هل ترين من فروقات في الكتابة عالمياً وعربياً؟•• المعلومات العلمية ثابتة ومعروفة، ولكن ما يختلف في الكتب العلمية من لغة لأخرى أو من مجتمع لمجتمع آخر هي خصائص كل لغة والمجتمع، فالطريقة التي تشرح طرق تحفيز اللغة لو ترجمت حرفيا من لغة أخرى لن تكون واضحة للقارئ وقريبة من واقعه، كما لو كنت تكتب بنفس لغة المجتمع.• حدثينا عن مشاركتك في معرض الرياض الدولي للكتاب، وكيف تصفين هذه المشاركة؟•• كانت مشاركة جميلة، خصوصا أن الكتاب صدر عام 2013، وكثير من الناس تعرفوا على الكتاب وجاؤوا بهدف التوقيع.• متى بدأت موهبتك ومن اكتشفها؟•• لست من الأشخاص الذين يمتلكون ملكة أدبية، ولكن منذ الصغر لدي مهارة توضيح وتبسيط وشرح المعلومة، وبفضل تجربة الكتابة والتعاون مع أهل الاختصاص تطورت مهاراتي بالكتابة كثيرا، ولكن لم أصل لمرحلة الكتابة الأدبية بعد.• ماذا عن عاداتك في الكتابة؟•• في كثير من الأحيان تتداخل الأفكار وينتابني شعور بالإحباط ولكن تعلمت أن أكتب الفكرة بعدة طرق ثم أتركها جانبا لمدة يومين، وبعد هذه المدة تكون الفكرة واضحة وسلسة للكتابة.• ما الذي تقرأينه هذه الأيام؟•• حاليا أعمل على كتاب جديد، فكل ما أقرأه متعلق بموضوع الكتاب، ولكن بشكل عام استمتع بالكتب التي تحوي على تحليل لسلوكيات البشر عبر التاريخ.