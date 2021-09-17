باعةُ الكلماتِ الأنيقاتِمرُّوا على زمنِ الشعرِكنتُ أمرُّ وحيداًوأتركُ ظليَّ منتظراً كالطريدِهناك بعيداً..وأرسمُ لي كلماتٍتليقُ بصيّادِ معنىً غريبٍأنا...والقصيدةُنركلُ ما بيننا كُرةَ الكلماتِ الأنيقاتِليْ..أنْ أُجرِّدَ نفسيَمن كلِّ أوهامهاأن أصيحَ بأعلى حروفِ الجنونِأنا...........................ولْتكُن بعديَ الكلماتُ الأنيقاتُبينا تقولُ القصيدةُ أشياءَ أخرىوتحلبُ في غفلةٍ من رعاةِ الكلامِغمامَ المعاني.الغرابُ الأنيقُترجَّلَ عن أُفقِ الكونِكانت هنا تتثاءبُإذْ مرَّ عفواً على ريشها البجعاتُلماذا إذنْ.. يا غرابُترجَّلتَ عن أُفقٍ لا يراكَوهيَّأتَ للبجعاتِ الكسولاتِقطفَ الكلامْ ؟!لغةٌ.. لا معانيْصورٌ.. لا مغانيْوترٌ.. لا أغانيْليتَ هذا السحابَ الكفيفَ يمرٌّ ولو خطأًيا كلامُما تقولُ القصيدةْ؟لستُ أصغي إليهافراشاتُ روحي تقاطرنَ كالحُزنِأشعلنَ فيهنَّفيَّوفي نارِ هذا البهاءِ الأنيقِالكلامَالغمامَالسلامْتُمررُ ذاكرتي صورةَ البجعاتِ الكسولاتِلم ألتقطْ حينها ما تساقطَ من ريشهنَّ الأنيقِتجاوزتهنَّ سريعاًففي البالِ يخفتُ عزفُ الغرابِ الأنيقِويشتدُّفي البالِ أغنيةٌ تترنَّحُ كالحُلمِفي البالِ تنمو القصيدةُحرفاً فحرفاوفي البالِ أشياءُ أخرىنسيتُ الكثيرَ..ولكننيسوف أذكرُ بعد قليلٍ من الصحوِأنِّي نسيتُ لدى باعةِ الكلماتِ الأنيقاتِظلِّيَوالأحرفَ المُتعبةْ.