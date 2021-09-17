‏بلَونِ مَسارِ الشمسِ في خاطرِ النَّدى‏أُخَضِّبُ صوتاً يرفضُ العيشَ في الصَّدى‏كذلكَ مَنْ أَخلى سبيلَ خيالِهِ‏مضتْ خيلُهُ في عالَمِ البوحِ أَبعَدا‏أَحاطَ بهِ نهْرا عطاءٍ لحَمْلِهِ‏إلى حيثُ خطَّ العزمُ للنصرِ موعدا‏فأُلْبِسْتُ درعي منذُ أَوَّلِ موطئٍ‏لقلبي هُنا، حتى محوتُ التَّردُّدا‏وقيلَ: اشهقي، عادَ النسيمُ لأَهلهِ‏وما عادتِ الأَنفاسُ رَقْماً محدَّدا !‏وما كان سهْلاً ذاكَ لكنْ لأَنَّني‏نزيلةُ مَنْ لا يتركُ الضَّيفَ مُفردا‏وللهِ يبقى أَكبرُ الفضلِ عندما‏أَراني نجومي فاستويتُ على الهُدى‏وها نحنُ أَطلقنا القصائدَ حُرَّةً‏إلى عالَمٍ ما زالَ يمضي مُقيَّدا‏فكُنَّا بما جئنا بُناةَ تفاؤلٍ‏بأَنْ تمحوَ البِيضُ المَلائكُ أَسْوَدا !‏ففي كلِّ يومٍ يصنعونَ عظيمةً‏على الأَرضِ، تعلو جبهةَ الدَّهرِ مَشهدا