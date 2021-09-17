ومع اختلافِ الوقتِ
لازلتُ السعيدَ بما لدي
والحظُ قربي قائمٌ
في الأغنياتِ السبعِ
في اللحنِ المصاحبِ للخلود
***
وأنا بها
وهي التي منحت عبيري موطنًا
ورعت بأقصى خافقي
طفلًا بريئًا
كم أفاقَ على سؤال
***
يا واحدًا
فيما لديه من الحنانِ
وفي ابتسامٍ يشبه الصحراء
ساعة رقصها للغيمِ
للفرحِ المصاحبِ للرمالِ
يا ممتعًا
عندَ الحكايةِ في بدايتها
وحين تقول أدرك شهريار
قدرٌ سيجمعُنا قريبًا
سوف نرقصُ مثلما كنا
ونهتف أين من دمنا النجاةُ
ولا نجاةَ سوى العناق
***
متنا انتظارًا للحياة
وشابَ منا موعدٌ
لكنه رُزِقَ الطريقَ
فجاءَ يبحثُ عن خْطاكِ
وكيف تمنحُه البريقَ
ودهشةً أخرى
يكونُ بها امتلاء
***
نمضي على أنّا انتبهنا مرتين
وخاننا ليلٌ كئيبٌ
وانقسمنا فيه مرآتين
لا ندري لماذا لم نغنِ كالرعاة
ولم نسابقْ بعضنا بالمفرحات
عجبًا أحاط بكلِ عطرٍ حولنا
وتناقضٌ جاءت به الفوضى
وصمتٌ زاد من معنى المسيرِ
إلى الفضول المُرِّ
والحزنِ المقيمِ على الشفاه
***
هيا إلى الحنّاءِ في اللقيا
إلى شجرِ الحياةِ بقاعِنا
للطيباتِ من الغنا
والمترعاتِ من الصدور
لا زال في غدِنا انتظارٌ
فرحةُ أخرى
وبوحٌ سوف يحفلُ بالحياةِ
(جزر المالديف 13 /9 /2021)
لازلتُ السعيدَ بما لدي
والحظُ قربي قائمٌ
في الأغنياتِ السبعِ
في اللحنِ المصاحبِ للخلود
***
وأنا بها
وهي التي منحت عبيري موطنًا
ورعت بأقصى خافقي
طفلًا بريئًا
كم أفاقَ على سؤال
***
يا واحدًا
فيما لديه من الحنانِ
وفي ابتسامٍ يشبه الصحراء
ساعة رقصها للغيمِ
للفرحِ المصاحبِ للرمالِ
يا ممتعًا
عندَ الحكايةِ في بدايتها
وحين تقول أدرك شهريار
قدرٌ سيجمعُنا قريبًا
سوف نرقصُ مثلما كنا
ونهتف أين من دمنا النجاةُ
ولا نجاةَ سوى العناق
***
متنا انتظارًا للحياة
وشابَ منا موعدٌ
لكنه رُزِقَ الطريقَ
فجاءَ يبحثُ عن خْطاكِ
وكيف تمنحُه البريقَ
ودهشةً أخرى
يكونُ بها امتلاء
***
نمضي على أنّا انتبهنا مرتين
وخاننا ليلٌ كئيبٌ
وانقسمنا فيه مرآتين
لا ندري لماذا لم نغنِ كالرعاة
ولم نسابقْ بعضنا بالمفرحات
عجبًا أحاط بكلِ عطرٍ حولنا
وتناقضٌ جاءت به الفوضى
وصمتٌ زاد من معنى المسيرِ
إلى الفضول المُرِّ
والحزنِ المقيمِ على الشفاه
***
هيا إلى الحنّاءِ في اللقيا
إلى شجرِ الحياةِ بقاعِنا
للطيباتِ من الغنا
والمترعاتِ من الصدور
لا زال في غدِنا انتظارٌ
فرحةُ أخرى
وبوحٌ سوف يحفلُ بالحياةِ
(جزر المالديف 13 /9 /2021)