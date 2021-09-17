ومع اختلافِ الوقتِلازلتُ السعيدَ بما لديوالحظُ قربي قائمٌفي الأغنياتِ السبعِفي اللحنِ المصاحبِ للخلود***وأنا بهاوهي التي منحت عبيري موطنًاورعت بأقصى خافقيطفلًا بريئًاكم أفاقَ على سؤال***يا واحدًافيما لديه من الحنانِوفي ابتسامٍ يشبه الصحراءساعة رقصها للغيمِللفرحِ المصاحبِ للرمالِيا ممتعًاعندَ الحكايةِ في بدايتهاوحين تقول أدرك شهريارقدرٌ سيجمعُنا قريبًاسوف نرقصُ مثلما كناونهتف أين من دمنا النجاةُولا نجاةَ سوى العناق***متنا انتظارًا للحياةوشابَ منا موعدٌلكنه رُزِقَ الطريقَفجاءَ يبحثُ عن خْطاكِوكيف تمنحُه البريقَودهشةً أخرىيكونُ بها امتلاء***نمضي على أنّا انتبهنا مرتينوخاننا ليلٌ كئيبٌوانقسمنا فيه مرآتينلا ندري لماذا لم نغنِ كالرعاةولم نسابقْ بعضنا بالمفرحاتعجبًا أحاط بكلِ عطرٍ حولناوتناقضٌ جاءت به الفوضىوصمتٌ زاد من معنى المسيرِإلى الفضول المُرِّوالحزنِ المقيمِ على الشفاه***هيا إلى الحنّاءِ في اللقياإلى شجرِ الحياةِ بقاعِناللطيباتِ من الغناوالمترعاتِ من الصدورلا زال في غدِنا انتظارٌفرحةُ أخرىوبوحٌ سوف يحفلُ بالحياةِ(جزر المالديف 13 /9 /2021)