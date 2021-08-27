كقصيدةٍ مجروحة الأوزانِويدٍ تصبُّ الضوءَ للعميانِكمسافرٍ في الريحِ مركِبهُ الأسىويداه بالخيباتِ تصطفقانِكدمِ الشهيدِ وقدْ أضاءَ بعمرهِصبحَ البلادِ لفاسدٍ وأنانيوكهاربٍ من صحبهِ لعدوهِقلبٌ بقارعةِ الودادِ يعانيوكمجهدٍ ضلَ الطريقَ محملاًمن كلِّ أصنافِ العذابِ الدانيضاقتْ به طُرقُ المنى وتجهمتْفي وجههِ مدنٌ من العرفانِهو عاشقٍ تعدو به صبواتهُوالزادُ.. تَمرُ تلهُفٍ وأغانٍما ابتلَّ من ريقِ العناقِ فؤادهُوالعمرُ في حضنِ الحبيبِ ثوانٍلم يجنِ إلا التيه من أسفارهِومواسماً من حنطةِ الخذلانِمن صبرهِ هذي البحارُ تشكلتْلكنها تركتْ بلا شطآنِما مر يوماً في خيالِ سفينةٍأو ذاقَ طعمَ توجسِ الربانِوكأنه وترٌ أضاعَ رنينهُتغشاهُ صحراءٌ من النسيانِوترٌ حديثُ الوردِ يشبهُ صوتهُوترٌ... يفكرُ في احتضانِ كمانِوترٌ غريبٌ قيلَ أصبحَ شاعراًمُلقىً على حجرٍ من الحرمانِشجواً يداوي بالمجاز حبيبةًفي الفقدِ تشبههُ وفي التحنانِياليلُ يا كوخَ الغريبِ بأرضهِلمْ يبقَ إلا أنتَ في الخلانِتلقي قميصكَ للذين تزمهروابعد الذين ... وليسَ ثم معانيهجروا وما تركوا شذىً من ودِّهِمْحتى يصدَّ روائح الأحزانِتركوا مواعيدَ الإيابِ مضاءةًوالدورَ واقفةً على الأجفانِتتذكرُ الأبوابُ غيمَ أكفهمْأتحسُ أكثر منهمُ وتعاني؟كقصيدةٍ لم يبقَ من كلماتهاإلا صدى وطنٍ وسرب دخانِوأحبةٍ رحلوا وجفَّ صهيلهمفي خاطرِ الشرفاتِ والجدرانِوصدى صلاةٍ ليس يقبل أجرُهاووضوؤها نهرُ الدمِ الهتانِكتأنق المنفى لدهشةِ لاجئٍمتألمٍ من قسوةِ الأوطانِلم تُنسِهِ الأيامُ ريحَ بلادهِيا غربةَ الأوطانِ في الإنسانِ