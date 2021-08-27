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زين العابدين الضبيبي
كقصيدةٍ مجروحة الأوزانِ

ويدٍ تصبُّ الضوءَ للعميانِ


كمسافرٍ في الريحِ مركِبهُ الأسى

ويداه بالخيباتِ تصطفقانِ

كدمِ الشهيدِ وقدْ أضاءَ بعمرهِ

صبحَ البلادِ لفاسدٍ وأناني

وكهاربٍ من صحبهِ لعدوهِ

قلبٌ بقارعةِ الودادِ يعاني

وكمجهدٍ ضلَ الطريقَ محملاً

من كلِّ أصنافِ العذابِ الداني

ضاقتْ به طُرقُ المنى وتجهمتْ

في وجههِ مدنٌ من العرفانِ

هو عاشقٍ تعدو به صبواتهُ

والزادُ.. تَمرُ تلهُفٍ وأغانٍ

ما ابتلَّ من ريقِ العناقِ فؤادهُ

والعمرُ في حضنِ الحبيبِ ثوانٍ

لم يجنِ إلا التيه من أسفارهِ

ومواسماً من حنطةِ الخذلانِ

من صبرهِ هذي البحارُ تشكلتْ

لكنها تركتْ بلا شطآنِ

ما مر يوماً في خيالِ سفينةٍ

أو ذاقَ طعمَ توجسِ الربانِ

وكأنه وترٌ أضاعَ رنينهُ

تغشاهُ صحراءٌ من النسيانِ

وترٌ حديثُ الوردِ يشبهُ صوتهُ

وترٌ... يفكرُ في احتضانِ كمانِ

وترٌ غريبٌ قيلَ أصبحَ شاعراً

مُلقىً على حجرٍ من الحرمانِ

شجواً يداوي بالمجاز حبيبةً

في الفقدِ تشبههُ وفي التحنانِ

ياليلُ يا كوخَ الغريبِ بأرضهِ

لمْ يبقَ إلا أنتَ في الخلانِ

تلقي قميصكَ للذين تزمهروا

بعد الذين ... وليسَ ثم معاني

هجروا وما تركوا شذىً من ودِّهِمْ

حتى يصدَّ روائح الأحزانِ

تركوا مواعيدَ الإيابِ مضاءةً

والدورَ واقفةً على الأجفانِ

تتذكرُ الأبوابُ غيمَ أكفهمْ

أتحسُ أكثر منهمُ وتعاني؟

كقصيدةٍ لم يبقَ من كلماتها

إلا صدى وطنٍ وسرب دخانِ

وأحبةٍ رحلوا وجفَّ صهيلهم

في خاطرِ الشرفاتِ والجدرانِ

وصدى صلاةٍ ليس يقبل أجرُها

ووضوؤها نهرُ الدمِ الهتانِ

كتأنق المنفى لدهشةِ لاجئٍ

متألمٍ من قسوةِ الأوطانِ

لم تُنسِهِ الأيامُ ريحَ بلادهِ

يا غربةَ الأوطانِ في الإنسانِ