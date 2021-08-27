في الليل المُقارن، أمام موجِ البحربعد ألفِ سنةبعد أن أصبحتْ كلمة «سجنجل»كلمةٌ غامضة لاتعني شيئًا،بعد أن كتبَ طه حسينبأنهُ من المحتمل أن تكونَ مجرد قصة من تأليفِ أحد عشاق الصيديظهر اسمك في «Google»ينسدل بقائمة طويلة،بينما شاشة الكمبيوتر تعكس ضوء القمر على سطح البحرتظهر صورتك لأول مرة،كما تخيلك الفن التشكيلي المعاصر،بشاربين ولحية مهملة،طويلاً، مشوبًا بزيادة في السُمرةجرَّاء رحلاتك الطويلة تحت شمس الصحراء الساخنةنحيلاً «كأيطلا ظبي»ومفتولاً كلاعبي رمي القُلةحزيناً وهادئًا كما كان أدونيس يعتقد،قبل أن يعرفك على حقيقتك في «الثابت والمتحول»وسيماً بأرنبة أنف حادةوبعينين تلمعان من فرط الشهرة«مُكرٍ مُفرٍ مُقبلٍ مُدبرٍ معاً»كما يليق بشاعر تائهٍ بين ضربات الفرشاة..