لم يبالغ سيّدُ البيد الشاعر الراحل محمد الثبيتي وهو يصف القصيدة بـ«شهد على حد موس» ليؤكد خطورة ما يستهين به بعض عشاق ديوان العرب وما يستسهله آخرون ممن لم يذيبوا الجوارح في خمر النص، ولم يقبضوا طويلاً على لهيب جمره، وبرغم تشاؤم بعض الشعراء بمستقبل النصوص الشعرية، وخشيتهم بألا يكون الشعر زاهياً في يومه، في ظل تنامي الرديء على حساب الجيد، تبقى مساحة التفاؤل لأيتام الإبداع أرحب وهم يعيشون مناسبة يوم الشعر العالمي، في 21 مارس، ويحتفظ الشاعر العربي سعدي يوسف بتفاؤله قائلاً «مثلَما يتفاءلُ طيرٌ، نظرتُ من النافذةْ... كان بيني وبين البُحيرةِ دَغْلٌ، ولكنه الآنَ عُريان... ليس سوى هيكلٍ من جذوعٍ، ومِـمّـا تَقَصَّفَ ؛حتى الطيورُ التي كنتُ أعهَدُها حُرّةً، همدت فوقَ أغصانِها، واختفتْ في الـمَـخابيءِ تحت السياجِ. وآنَ التَفَتُّ إلى الساحةِ، ارتحْتُ: كانت هنالكَ سيّارةٌ، وثلاثٌ من الـمُـسْعِفاتِ اللواتي ارتدَينَ السوادَ... وفكّرْتُ: لستُ وحيداً، إذن».فيما عدّ الشاعر شوقي بزيع يوم الشعر يوماً موازياً ليوم الأم والأب بما يُشعر بعقدة ذنب تجاه «مايسترو الفنون» ويقارن بزيع بين مناسبات عالمية عدة توحي بضرورة تقديم الاعتذار بإقامة نُصْبٍ زمني تذكاري لأحد الأيام لتقوم على كتفه أعباء بقية الأعوام.وعبّر بزيع عن خشيته من تقدّم فنون أخرى على الشعر الذي يتعرض لكثير من الاهمال والاشاحة بالوجه عنه، وأكد أن التفاؤل أرجى في يوم الشعر، المتزامن مع مطلع فصل الربيع، المؤذن بالخصب والتجدد والعطاء، وقال بزيع «الشعر لن يموت، كونه الرد العملي على الموت البيولوجي، بانتصاره للفرح والحياة، وموعود المستقبل المشرق».ولفت إلى «إسهام الشعر في تغيير العالم إلا أنه تغيير غير مرئي، ولا متسارع، ولا محسوس، شأن السياسة والعسكرة، بل يمور مور الماء الجوفي منتظراً فرصة التفجر بالينابيع».وتطلع بزيع إلى تحمل الشعراء مسؤوليتهم بتجديد اللغة المُدهشة، والتخلص من الرتابة، وعدم الجلوس ضيوفاً على مائدته، بحكم أنهم صُنّاع نشوة المخيّلة العبقة باستنارات البصيرة والمنحة الماورائية.وتطرح الشاعرة السورية رشا عمران سؤال «هل ثمّة رؤية ما تنتاب الشاعر لحظة كتابة نصه، أم هو وحي فعلا (جنّي الشعر) كما اصطلح بعض الشعراء على تسمية الوحي؟ أم أن الشاعر يصل، لحظة الكتابة، إلى درجة من الاتحاد مع ذاته، يتلقى خلالها إشارات جسده فيكتب الإشارات تلك على شكل مجاز من دون أن ينتبه إلى بُعدها الباطن في لا وعيه؟ هل الشاعر راءٍ؟» وتُجيب «لم أحب يوماً هذه الجملة التي استخدمها جيل ستينيات القرن الماضي، الشعري، لكنني أيضا لا أفهم النبوءات التي تظهر في القصائد أحيانا كثيرة... أين يكمن لغز الشعر.. في الانفصال الكامل عن الواقع لحظة كتابة النص، أم في الفردانية المهولة التي تصل أحيانا إلى حد النيرفانا عند الانتهاء من الكتابة؟ أظن أن هذا ما يجعل الشعراء مغرورين: هذه المقدرة على الكشف والرؤية حد النبوءة، المفردة التي لم أطقها يوما، لكنني بتّ مضطرة للتفكير بها وأنا أرتجف من الخوف».ويتحفّظ الشاعر حسن محمد الزهراني على مقولة ماذا قدّم الشعر للعالم مؤكداً أنه سمع أحدهم في إحدى الجلسات، ماذا استفدنا من القصائد، و لم يفطن لحضوره:فالتفت إليه الجميع فقال: إذا كُنّا نحتاج إلى كل المهن لخدمة الإنسان وبناء الأجسام وتلبية جميع احتياجاتها، فإننا نحتاج إلى الشعر لِبناء الأرواح والسموّ بها وتهذيبها.وإذا كان الماء يُطهرُ الأجساد من أدرانها، فإن الشعر يطهر القلوب من أوجاعها، وإذا كان العطر يُطيّب الملابس والأبدان، فإن الشعر يطيب الأنفس ويزكي المشاعر ويعطر الأفئدة، وأنشأ يقول:يطهّرنا بالحب يسمو بنبضنافنحياه وحيًا بالشذا يتنزّلوندعو به كل القلوب لِسعدهاونذروه في الأرواح عطرا فتثملونرقي به كل العقول فترتقيوبالوعي في سَمْك النُّهى تتبتلونخترق المحسوس يغدو مجازهبُرَاقاً به فوق المدى نتجوّلألم ترَ خير الخلق أهداه بُردةًفنال سموًّا فوق ما يُتخيّلوفاز (بروح القدس) فاسأل حروفهإذا اتّسقت في نبضنا تتسنبلفَدَع عنك ذمّ الشعر يا جاهلا بهفقلبك موبوءٌ وعقلك مُقفلوأهدت الشاعرة الدكتورة هند المطيري يوم الشعر نصّ القهوة السمراء:سمراءُ يا لوحةً من صدقِ إحساسيويا صفيي إذا ما اخترتُ جلّاسييا من أرى وجهها فيهزني طربًاحتى كأنيَ مخمورٌ من الكاسِيا من مُقبلكِ إذ قمتُ ألثمهأزكى وأندى من الريحانِ والآسِلقاؤكِ حين أخلو فيكِ فاتنتيفي زحمةِ الناسِ، أو بعدٍ عن الناسِأحبُ للعينِ من لقيا مُسهِدهافي مأمن من رقيبٍ غافلٍ ناسييا بنتَ صنعاءَ، يا طعمَ اللقاءِ، ويارفيقةَ الوقت في لطفٍ وإيناسِيا قهوةً من كفوفِ الغيمِ قد شَربتْوأشعلتْ نارها من حرِّ أنفاسيفنجانُكِ المرّ أشهى في مخيلتيمن قُبْلةِ الحبِّ بعد البينِ والياسِيا من إذا دوزنتْ جاذبتُ مطلعهابهزةِ الشوقِ في أوتارِ قرطاسيورحتُ أنشأُ من تأثيرها قِطعًالو وصّفتْ لغدتْ عقدا من الماسِلكِ على كل مرغوبٍ ومنتخبٍمن المشاريبِ فضلُ العين فـ الراسفأنتِ شمسٌ على الأشعارِ إن طلعتْتخضرُّ منها القوافي بعد إيباسِوإن تغيبين عن إصباح قافيتيارسلتُها هكذا من غير إحساسِفيما شاركت الشاعرة شقراء مدخلي اليوم العالمي للشعر بقصيدة بُراقُ الأبجدية:الآن أصعد في الكتابة..هذه الأوراق مدخنتيووحدي أشعل الغيبي في رأسيويحملني احتراقي العاطفيإلى مجاهيل السماءالآن أختبرالكثافةفي المزيج الليلكيمن المعانيهل يذوب الليل في كأس اللغاتو هل تعيد الدهشةُ الأولى تماسكهاو تمعن في السؤال؟!الآن هذا الثقبفي قلبيبُراق الأبجديةربما سيقودنيللركضفي فوضىالخليقةآدم المنفي فيهووردة كالظل خائفةتحط على الفراغ..ربماسيقودنيهذا البُراقإلى احتمالات الخطيئة في دميتلك التفاصيل التي دونتهاوأنا أروض رغبتي في جسهاأحتالكي أصغيلصوتٍيستحث أنوثتيويمجد الجسد الشهيربما سأرافق الموتىإلى تابوتهمأتلو دعاءهم الأخيروأنثر الأزهار فوق ترابهمربما سيحرك الشجن الخفي مدامعيوأشارك الموتى البكاء..الآن أبتكر المداراتِ الجديدةأحمل الذكرى على مسبارها اللغويأستقصي الفضاءات الوليدةهل سيبتكر الغواة هناك بُعْداً آخراً للحب؟هل للكائن العبثي في هذا السديمالحق في تقبيل أنثاه الوحيدةهل تجرمهالقبيلةإن تلاشىفي مفاتنها الكثيرةأو تمادى في التغزل باسمها؟!الآن في هذا المدار الغضهل سيؤطرون اللون في لغتيويحرّمون عليّ إنجاب القصائدمن سفاحي المعجمي؟!الآن آخر رشفة في الكأسنخب قصيدتينخب الذين تناثروافي الأرضجراء الحروبونخبنانحن الذيننُحَرِم المسرىعلى أجسادناو نفيض من تلك الثقوب..يذكر أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) اعتمدت يوم 21 مارس اليوم العالمي للشعر بهدف دعم التنوع اللغوي، ومنح اللغات المهددة بالاندثار فرصا أكثر لاستخدامها في التعبير. وتطلّعت عبر دورتها الـ30 المنعقدة في باريس عام 1999، لأن يكون اليوم العالمي للشعر فرصة لتكريم الشعراء ولإحياء التقليد الشفهي للأمسيات الشعرية، وتضمنت رسالة المنظمة التأكيد على أن الشعر أحد أشكال التعبير وأحد مظاهر الهوية اللغوية والثقافية، وهما أغنى ما تمتلكه الإنسانية، إذ عرفت كل القارات بمختلف ثقافاتها الشعر منذ القِدم أنه يخاطب القيم الإنسانية التي تتقاسمها الشعوب، ويحوّل كلمات قصائده البسيطة إلى حافز كبير للحوار والسلام.