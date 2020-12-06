في قرار غير مسبوق، أكدت الممثلة المصرية مي عزالدين عدم الظهور الإعلامي في أي برنامج.وقالت الإعلامية لميس الحديدي، في حلقة احتفالية بنجاح مسلسل «خيط حرير» مساء (السبت): «قررت عزالدين عدم الظهور معنا وفي أي لقاء».وأضافت: «احترم قرارها جداً، فهي تريد أن تمثل وتحظى بحياتها الشخصية بعيداً عن أعين الإعلام، أقدر ذلك ولكني أتمنى ألا يستمر هذا القرار طويلا».وأوضحت الحديدي، أن عزالدين عوضت غيابها عن البرنامج بإرسالها رسائل مكتوبة لكل من المخرج إبراهيم فخر الدين والمؤلف محمد سليمان والممثلة سوسن بدر والممثلة هنادي مهنى، المشاركين معها في بطولة المسلسل الذي ألفه محمد سليمان عبدالمالك.