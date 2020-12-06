بمسلسل كوميدي يعرض في شهر رمضان القادم عبر شاشة mbc، يستعد الفنان السعودي ناصر القصبي للقاء جمهوره في عمل يجمعه براشد الشمراني وإلهام علي وبشير غنيم وحبيب الحبيب، لم يكشف عن اسمه حتى كتابة هذه السطور. وتناقلت وسائل إعلام محلية وعربية (الأحد)، خبر عودة القصبي إلى الكوميديا في رمضان، بناء على طلب مالك القناة الشيخ وليد الإبراهيم، الذي يصر على عودته بعمل كوميدي يعرض في الفترة الذهبية (بعد الإفطار مباشرة)، كونه الوحيد القادر على تحقيق نسب مشاهدة عالية. يأتي ذلك في وقت ينهي فيه القصبي تصوير الجزء الثالث من «العاصوف»، إلا أنه سيبث خارج السباق الرمضاني على تطبيق «شاهد».