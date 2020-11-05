موقع محتويات.. هو موقع إلكتروني عربي يقدم محتوى رقمياً احترافياً باللغة العربية، اجتاح وبسرعة قياسية صدارة المواقع العربية، وتربّع واحتل مكانة رفيعة لدى عقول القُرّاء العرب.

ويعد «محتويات» موقعا شاملا وهادفا، يحتوي على العديد من الأقسام التي تُغطي جميع الجوانب وتهتم بكل ما يلمس فكر وحياة القارئ والطالب العربي حيثما كان ومهما اختلفت اهتماماته وخلفياته العلمية والثقافية.

ويهدف «محتويات» لأن يقوم بتغذية وإثراء المحتوى العربي المُقدّم إلكترونياً وتحسين جودته، وذلك بتقديمه مقالات متكاملة واحترافية تُكتب بأيادٍ عربيّة شابّة مُدرّبة بأعلى المعايير ومهيأة لإنجاز كل ما يُطلب منها بحرفية وجودة مميزة، حيث اختار القائمون على الموقع نُخبة من الكتّاب والمدققين والمحررين لإنتاج مقالات عربية تليق باللغة العربية وتُحقق متطلبات الباحث والقارئ وتُغطي كل ما يحتاج إليه.

كما قرّر «محتويات» أن يكون في صدارة المواقع العربية، ولكي يتحقق ذلك كان لزامًا عليه أن يكون موقعًا شاملًا متنوعًا، ولأجل ذلك ضّم العديد من الأقسام، مثل: التغذية، والطب، والعلوم، والصحة، والأسرة، والأمومة، والطفولة، والتقنية، والسيارات، والأدب، والفن، والديكور، والطبخ، وغيرها العديد، ولكنه تميز تميزًا باهرًا بقسم التعليم الذي يغطي كل ما يهم الطالب والمعلم وولي الأمر، إيمانًا منه بأن التعليم هو أساس النجاح والنهضة على جميع الأصعدة.

ولعل ما ميّز محتويات أيضًا اهتمامه بالشأن العربيّ وما تقدمه الدول من خدمات مؤسسية وحكومية مختلفة وذلك لتلبية تساؤلات المواطن العربي وتسهيلًا عليه تحقيق ما يرغب بمعرفته بسهولة ويُسر، فضم قسم للدول بشكل عام وقسم خاص للخليج العربي حيث يتم طرح العديد من المقالات اليومية والتي تخدم المقيمين والوافدين في دول الخليج المختلفة، فهنالك مقالات خاصة بالجامعات الخليجية مثل طريقة التسجيل وشروط القبول وبلاك بورد الجامعات المختلفة، مثل: بلاك بورد حفر الباطن وبلاك بورد جامعة جدة وبلاك بورد جامعة الجوف وبلاك بورد الطائف، إضافة لمقالات خاصة تطرق للعقارات والضمان وتاريخ الدول والقبائل وغيرها العديد.

وبما أنّ «محتويات» حصل على ثقة القارئ العربي، فأصبح لزامًا عليه أن يحافظ على هذه المكانة الرفيعة والسعي على تحقيق نجاحات أكبر، وذلك لن يحدث إلّا في حال واكب الفريق والكتاب والإداريين كل ما هو جديد، ولأجل ذلك يخضع فريق العمل بصورة مستمرة لورش تدريبية، وتتم إعادة إثراء كل ما تم نشره باستمرار وذلك بسبب ما يطرء من تغييرات على المعلومات والخدمات المطروحة في سطور المقالات إيمانًا بالقائمين على الموقع بأن القارئ ورضاه ووصوله للهدف الذي يبغاه من المقال هو هدف الموقع الأول وهو ما يسعى إليه باستمرار.