هذا سؤال يراود الجميع، وبالذات يراود علماء اللغة أكثر من غيرهم لأن جمهور القراء خارج دائرة علم اللغة لديهم مسلمات لا يتزحزحون عنها.. مثالها أولئك الذين يؤمنون بأن اللغة العربية لغة مقدسة لأن القرآن كتب بها.. ومثلهم كان يفكر ورثة الثقافة السومرية أقصد البابليين والكلدانيين والآشوريين وغيرهم تجاه اللغة السومرية، إذ كانوا يحسبونها مقدسة.وكتاب د. علي ثويني «الألسنة العراقية» (495 صفحة) مهم ولافت جدا جدا لأنه يجيب على سؤال من هذا النوع ويجيب معه أيضا على عشرات الأسئلة الأخرى.. أسئلة من قبيل.. أثمة لغة جميلة وأخرى قبيحة؟.. أثمة لغة قاصرة وأخرى بالغة؟.. أثمة لغة تصلح للفن والأدب وأخرى لا تصلح؟.. أثمة لغة أصيلة ولغة هجينة؟.. ولمَ تتحول لغة معينة إلى لغة نخبة!يبتدئ الكتاب باللغة السومرية وتحولاتها وانتقالاتها بعد أفول دول سومر ونشوء الدول الأكدية والبابلية والكلدانية والآشورية في البقعة الجغرافية التي كانت تسمى ميزوبوتاميا (ما بين النهرين).. وبعدها جاءت اللغات الآرامية والعربية والعبرية وغيرها من اللغات، وعلاقات هذه اللغات جميعا بلغات المجتمعات المحيطة بها شرقا وشمالا وغربا وجنوبا.. حيثيون وميديون وساسانيون وكنعانيون وغيرهم.. فيعرض الكتاب للغات وكأنها كائنات حية.. كيف تنشأ وتتطور وتتداخل فيما بينها وتتلاشى لأسباب موضوعية جيوبوليتيكية وذاتية ثقافية..كتاب علي ثويني المهم جدا يكشف حقيقة اللغات للقارئ غير المتخصص وللقارئ المتخصص المتعلق بأوهام القدسية.. يقبل عليه القارئ اللبيب ويُخرج مما موجود فوق السطور من معلومات باستنتاجات من قبيل.. ليس من لغة أصيلة، واللغات جميعا هجينة، على الرغم من تصنيف علم اللغات الافتراضي للغات على شكل (أسر لغوية)، والدليل هو ما تتركه اللغات بعضها من بعض من آثار لا تُمحى لأنها تصبح جزءا من وجدان المتحدثين باللغة المذكورة ومثاله مئات المفردات المتداولة عند عراقيي زماننا في حياتهم اليومية وهي في الأصل إما سومرية المنشأ أو أكدية أو كلدانية أو آرامية.. وتحول أية لغة إلى لغة نخبة لا يعني قدسيتها.. ومثالها اللغة السومرية التي ظلت بعد أفول دول مدن سومر اللغة الرسمية ولغة الأدب والفن عند البابليين والأكديين والكلدانيين.. (ومثالها تحول الفرنسية لغة الغزاة النورمان في بريطانيا لمدة قرن من الزمان إلى لغة البلاط والمحاكم والأدب والفن).. ويخرج القارئ باستنتاجات مما بين السطور ومما خلفها أيضا من قبيل.. ألا وجود للغة مكتوب بها لوح محفوظ في ما قبل الزمان ويظهرها أهلها بسبب قصور في الوعي وكأنها مقدسة وأزلية.. وأن العربية في مراحل نشوئها لم تكن سوى لهجة من لهجات الآرامية ولولا حفظ القرآن لها لأسباب جيوبوليتيكية وثقافية تخص المؤمنين بدين محمد لكانت العربية حتى الآن مجرد لهجة من لهجات الآرامية لأن الآرامية كانت اللغة الغالبة في الجزيرة العربية نفسها وبلاد ما بين النهرين لحقبة طويلة قبل مجي الغزو الجزيري الإسلامي لبلاد ما بين النهرين!..كتاب علي ثويني الموصوف «الألسنة العراقية» سفر مهم.. وقراءته تحرر قارئه من كثير من عيوب الوعي وأوهامه.. صادر عن دار ميزبوتوميا عام 2013.