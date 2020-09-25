ندوة جمعية المؤرخين بلا إعلامشهدت ندوة نظمها أحد فروع جمعية المؤرخين السعودية، غياباً إعلامياً ملحوظاً، ولولا التغريدات التي كتبها بعض المشاركين في الندوة لما علم عنها المهتمون والمعنيون في المنطقة. هذا الغياب دفع بالتساؤل عمن يتحمل هذا الغياب والذي أعاده بعض المهتمين إلى تقصير الفرع في الإعلان والتغطية.لقاءات ثقافية تثير الاستفهامأثارت اللقاءات الثقافية التي تنظمها هيئة الأدب والنشر والترجمة العديد من التساؤلات عن طريقة اختيار مديري تلك اللقاءات التي تديرها شخصيات لاعلاقة لها على ما يبدو بالضيوف ولا باهتماماتهم.غياب الجانب الابتكاريركزت العديد من الأندية الأدبية على الزج بأعداد كبيرة من الشعراء والشاعرات في الاحتفال باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية دون أن يكون هناك جانب ابتكاري في هذه الفعاليات التي يبدو أنه لم يخطط لها بشكل جيد.