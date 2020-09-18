ناقد الـ «تيك أوي» يقع في الفخناقد بارز، يكتب سلسلة من الانتقادات اللاذعة لأحد الشعراء بعد أن اختلف معه حول رؤية محددة في إحدى الندوات.الناقد وقع في الفخ بعد أن انتقد نصا للشاعر ذاته كان قد امتدحه في كتابة سابقة.أحد الشعراء علق قائلا: «كتابات بعض النقاد تستند إلى أسباب شخصية لا تمت للأدب والنقد بصلة، وبعضها تذكرني بطلبات (التيك أوي) من المطاعم».«خروج المستخبي» يهدد مسؤولا سابقامسؤول سابق في إحدى المنشآت الثقافية، يلمح في كل لقاء إلى أن المسؤول الجديد الذي خلفه في رئاسة المنشأة لم يكن بحجم التطلعات، ويقول إن الأنشطة والفعاليات تراجعت كثيرا عن السنوات السابقة.أحد المقربين من المنشأة، أوضح أن المسؤول السابق قدم استقالته مجبرا بعد اكتشاف الكثير من تجاوزاته الإدارية والمالية.وأشار إلى أن تلك التجاوزات أسهمت في تخفيف حدة انتقادات المسؤول السابق خوفا من «خروج المستخبي».