كشفت وزيرة الثقافة والشباب الإماراتية نورة الكعبي لـ«عكاظ»، تدشين تعاون ثقافي بين الإمارات وإسرائيل بعد توقيع اتفاق السلام بين البلدين أخيراً.وقالت الكعبي، في حوار مطول مع «عكاظ» ينشر قريباً، إن الثقافـة «تمهد الأرضية أمام تفاهمات وشراكات نوعية في مجالات لم يتم تناولها مسبقاً، وتعمل على تجسير الثقـة والقابلية المتبادلة بين الدول والمجتمعات، لذا فإن التعاون الثقافي يُعد أحد المجالات الرئيسية التي سيتم تدشينها خلال الفترة المقبلة».واعتبرت اتفاقية السلام «انطلاقاً من رسالة الإمارات القائمة على نشر قيم السلام والتسامح بين المجتمعات والدول كقيم إنسانية مشتركة».وأضافت: «يمثل هذا الاتفاق أملاً جديداً لمنطقة الشرق الأوسط، وشهادة على الدبلوماسية الجريئة والرؤية التي تتحلى بها دولة الإمارات لرسم مسار جديد يفتح المجال أمام إمكانات كبيرة في المنطقة، وستسهم في تعزيز الاستقرار والسلم في المنطقة، وسنرى أثره على السلام في جميع انحاء العالم».