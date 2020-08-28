انقسم مثقفون حول رأي الناقد حسين بافقيه في الشاعرين عبدالمحسن يوسف، وعبدالمحسن حليت، إذ يعتقد الناقد حسين بافقيه أنّ التوقيت المناسب له قيمة كبرى في الإبداع كما الحياة، ويضيف في مقالة له في كتابه «عطر النقد» تحت عنوان «لحظة الإبداع التاريخية» أنّ إغفال التوقيت قد يُضيع على الكاتب فرصة لا تُعوّض في الذيوع والانتشار. واستشهد بافقيه على المستوى المحلي بالشاعرين عبدالمحسن حليت وعبدالمحسن يوسف، فالأول كما يقول بافقيه كان بمقدوره أن يعبر عن «القصيدة البيتيّة» إبّان حقبة الحداثة لدينا، لكنه أمعن في الغياب، وحين آب إلى الظهور الأدبي وحضر كان المشهد قد تغيّر واعتادت القصيدة البيتيّة وجوهاً جديدة لها.أما عبدالمحسن يوسف كما يقول بافقيه فقد أرجأ إصدار أعماله الشعرية ما يزيد على عقدين من الزمان، فنسيه المشهد الشعري والنقدي، وحين حضر كانت الحياة الأدبية والثقافية قد تبدّل من أمرها ما تبدّل، وكان ديواناه الصادران حديثاً كالغريب الذي آب إلى وطنه، فنكره الناس.هذا الرأي طرحته «عكاظ» على أدباء ومثقفين وأكاديميين، وتساءلت فيه عن اللحظة التي أشار إليها بافقيه في مقالته تلك، وهل هناك توقيت إن تجاوزه المبدع فقد الذيوع والانتشار؟الشاعر الجزائري بنيوسف مويسي اتفق مع بافقيه في هذا الرأي، وأضاف: لو أمكنني أن أهمس في أذن الناقد بافقيه؛ لقلت له عدّني معهما، بل قبلهما في إضاعة الفرص.. الآن في شعري قصائد بلا روح قد فقدت بريقها شكلاً أو مضموناً أو هما معاً.فيما أكد القاص محمد الشقحاء أنّ هناك لحظة إذا فرط فيها المتلقي فقد كل شيء، وإذا صادها أيضاً فقد كل شيء.أما الشاعر والناقد المصري عبدالله السمطي فقد اختلف مع بافقيه في هذا الكلام بقوله: لا أعتقد كثيراً في هذا الكلام الذي يربط الشعر بلحظة تاريخية معينة، نعم الشاعر يفقد حماسته للشعر تدريجياً، وقد يكون الزمن أو العصر مخيباً لآماله وطموحاته في الانتشار والوصول، وفي استثمار المناخ العام للشعر والنقد معاً، لكن الشعر ليس مسابقة زمنية، وليس حالة مؤقتة بمناسبة ما. الشعر الحقيقي (مع أنه ابن لحظته) خارق للمراحل والأزمنة، والشاعر الحقيقي قد يصبر على تجربته ويطورها ليحقق بها اختراقاً نوعياً لا اختراقاً جماهيرياً. وهناك عشرات بل مئات الشعراء استثمروا اللحظة وركبوا موجاتها وماتت قصائدهم بموتهم، وهناك من لم يحققوا الانتشار إلا في لحظاتهم الأخيرة كأمل دنقل مثلاً، وهناك شعراء انتشروا بين أجيال الشعر بعد زمن طويل من الكتابة كوديع سعادة مثلاً، وهناك شعراء رغم انتشارهم في أوساط الشعراء لم تتم قراءتهم جماهيريا كأدونيس، وهناك بالتأكيد نزار قباني الذي استغل كل اللحظات في زمنه لكن يبقى شعره الجميل مخاطباً طائفة معينة من القراء.وأضاف السمطي: الشعر الخالد لا يحتاج للحظات طلوع وصعود هو خالد في كل الأزمنة. وتراثنا حافل بذلك من أبي تمام للمتنبي للمعري وصولاً إلى محمود درويش والماغوط والسياب وصلاح عبدالصبور. وحقيقة الأمر أن واقعنا العربي المعاصر لحظاته مكررة وأسطوانية إلى حد بعيد ولا توجد نقلات حاسمة. الكل حاضر وكل الاتجاهات حاضرة لأن نسب التعليم لا تزال محدودة حتى في أوساط المثقفين أو المتعلمين. ولهذا لن يخسر الشاعر كثيرا إذا عرض شعره اليوم أو غداً. الشعر كالفلسفة أحياناً يستمر في الحضور بكل الأزمنة، وبكل اللحظات. ولن يموت أبدا الشاعر المبدع الخلاق.أما الدكتور عبدالرحمن البارقي فقال: سيكون هذا الكلام سديداً في حالة واحدة، إذا نظرنا للإبداع على أنه نوع من الموضة، أما إنْ احترمنا قوة الإبداع وخصوصيته فلحظة البحتري والمتنبي لا تزال وهاجة.وهو ما يتفق معه الروائي أحمد الدويحي الذي رأى أنّ كثيراً من الشعراء لم تطبع أعمالهم، ولكنهم أحياء في ذاكرة المشهد الشعري، وتساءل: هل يمكن لأحد أن يتجاوز عمالقة كمحمد العلي ومحمد زايد الألمعي؟ ولا الشعراء الذين استشهد بهم بافقيه أيضاً، وأضاف الدويحي: يمكن لحسين بافقيه رؤية لا نعلمها من خلال عرض بسيط لفكرته هنا، ولكنه رأي مثير كعادة ناقدنا المثير الصديق حسين بافقيه.فيما قال الشاعر أحمد الحربي إنّ المبدع الحقيقي لا ينساه المشهد الثقافي سواء طبع أعماله أم لم يطبعها.وأضاف: في اعتقادي أن بافقيه يقصد اصطياد اللحظة، واغتنام الفرصة في وقتها للتاريخ فقط، وليست للذاكرة الثقافية التي تحتفظ بأسماء كثيرة لم يطبعوا نتاجهم في حينه.أما الشاعر والأديب عبدالمحسن يوسف فقد اكتفى بعتاب المحرّر بهذا السؤال: هل حقاً يا علي نسيني المشهد الشعري وأنكرني الناس؟!