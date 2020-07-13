تصدر عن دار مدرك قريباً الترجمة العربية لكتاب «أنت جواب السؤال: رسائل مختارة إلى الشباب»، للأديب الألماني الحائز على جائزة نوبل هيرمان هسه، ترجمة وتقديم أحمد الزناتي.وأوضح الزناتي، أن الطبعة السابعة من الكتاب صدرت قبل شهور قليلة، عن دار Insel Verlag، بمقدمة المحرّر الأدبي الكبير فولكِر ميشلز (76 عاما)، الذي أوقف حياته تقريبًا على التنقيب في تراث الشاعر والروائي الألماني الأشهر هيرمان هسّه (1877-1962) على مدار نحو خمسة عقود، وعلى الأخص في تركة الرسائل الضخمة مع كِبار أدباء عصره، كمراسلاته مع أستاذه الأديب الكبير توماس مان، ومعاصره شتيفان تسفايج، والناشر الكبير بيتر زوركامب، والأديب رومان رولان، وغيرهم.في السطور الأولى من الكتاب يقول ميشلز، إنّ إجمالى ما تيسّر جمعه من مراسلات هيرمان هسّه بلغ حتى اليوم 35 ألف رسالة، حُفِظَ قسمٌ منها في أرشيف المكتبة المحليّة لمدينة بيرن السويسرية، والقسم الثاني محفـوظ في أرشيف السجلات الأدبية في مدينة مارباخ الألمانية، وهي متاحة للباحثين.بدأت قصّة الكتاب في سنّة 1970، حينما شرع هاينِر هيرمان هسّه، نجل الكاتب الراحل، بالتعاون مع مُحرّر الكتاب فولكِر ميشلز وزوجته في البحث والتنقيب في ما تركه هسّه من رسائل إلى قُرَّاء وأصدقاءٍ (من بينهم أصدقاء أبنائه).