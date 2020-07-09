عقد مديرو معارض الكتب العربية الاجتماع الثاني مع المكتب التنفيذي، لمناقشة عدة قضايا عبر الإنترنت، بناء على القرار الذي اتخذه المكتب التنفيذي باتحاد الناشرين العرب، برئاسة محمد رشاد، وبناء على الاجتماع السابق الذي تم مع مديري معارض الكتب العربية 7 يونيو 2020، وشدد الاجتماع على ضرورة الاجتماع الدوري مع مديري المعارض.ومن القضايا التي تم طرحها للمناقشة «المعارض الافتراضية، نتائج الاستبيان مع الناشرين العرب، تأكيد التعاون والمشاركة بين اتحاد الناشرين العرب ومديري معارض الكتب العربية».ومن أبرز المقترحات التي قدمت من اتحاد الناشرين العرب: طلب الاتحاد من مديري المعارض دعم الناشر المشارك بالمعارض التقليدية من خلال لائحة ضمانات، أهمها: التأمين الصحي، السعي مع الجهات الرسمية وعمل دعاية كافية لجذب الجمهور وشراء كتب من الناشرين المشاركينذ، محاولة تخفيض سعر الأجنحة بنسبة 50%، في حالة إلغاء المعرض على الجهة المنظمة للمعرض تحمل مصاريف الشحن ذهاباً وإياباً، إمكانية إقامة معارض محلية بتوكيلات عربية، سعي إدارات المعارض لإقامة معارض افتراضية في حال لم تكن هناك أي معارض تقليدية، في حال تنظيم معرض افتراضي تتكفل إدارة المعرض بعرض وبيع كتب الناشرين العرب في قاعة واحدة مع منح الناشر تخفيضا لإدارة المعرض، بناء على المقترحات المقدمة من مديري المعارض تم الاتفاق على أن تكون هناك اجتماعات دورية كل أول شهر لحين تحديد مواقف المعارض الأخرى وفي حالة وجود أي تغيرات أخرى.