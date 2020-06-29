أعلن «منتدى الشعر المصري» فوز الشاعرة رضا أحمد بجائزة حلمي سالم للشعر الجديد في دورتها الأولى عن ديوانها المخطوط «أكلنا من شجرته المفضلة»، مع طبع الديوان بواسطة دار الأدهم للنشر بالقاهرة.وكان المنتدى أعلن منتصف العام الماضي فعاليات تلك الدورة على أن تعلن جائزتها منتصف العام التالي، وذلك باقتراح من الناقد الكبير الدكتور شاكر عبد الحميد أمين عام الجائزة.وقد اقتصرت هذه الدورة على الشعراء دون الأربعين، وهو الأمر الذي أثر بشكل سلبي على أعداد المتقدمين للجائزة، لذلك قرر مجلس الأمناء، بالاتفاق مع إدارة المنتدى، أن تتاح الفرصة للشعراء من جميع الأعمار في الدورات القادمة.وأجرت لجنة التحكيم المزيد من المداولات حول نتيجة الجائزة وانتهت إلى أحقية ديوان «أكلنا من شجرته المفضلة» للشاعرة رضا أحمد، وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن الديوان الفائز يمتاز بلغة رصينة جزلة غير معتادة في لغة قصيدة النثر التي تكتب الآن، وعبر هذه اللغة يمكنك أن تضع يدك على ملامح عدة، أبرزها تضافر المفردات التي تنتمي إلى حقول المعرفة الثقافية بحمولاتها المختلفة مع المفردات المعتادة في التداول اليومي، على نحو يفتح النص على أفق حواري ممتد، لا يتحقق عبر اللغة بذاتها وإنما عبر قدرتها على الترميز الكثيف الذي هو جزء من رؤية هذه النصوص بشكل عام.