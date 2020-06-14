بادرت وزارة الثقافة إلى احتواء ردود فعل العاملين في الأندية الأدبية والجمعيات على تقرير الحالة الثقافية في المملكة لعام ٢٠١٩، وأكدت أن الجميع محل تقدير واعتبار لما تم إنجازه كون الجهود متواصلة وتكاملية. وأوضح المتحدث باسم وزارة الثقافة عبدالكريم الحميد لـ«عكاظ»، أن تقرير الحالة الثقافية تركّز بشكل أساسي على إنجازات العام 2019، وتضمن استعراضاً لإنجازات الأفراد والمؤسسات الثقافية السعودية التي تحققت في نفس العام، بما فيها إنجازات فروع جمعيات الثقافة والفنون والأندية الأدبية، مشيرا إلى كونه التقرير الأول من نوعه، ما اقتضى تدوين سرد يؤرخ لمجمل الحراك الثقافي والفني في المملكة منذ بداياته وصولاً إلى العام 2019، بشكل بانورامي واسع، يأخذ في الاعتبار أهم المحطات التي أحدثت نقلات في تاريخ الثقافة السعودية التي أسهم بها الجميع من أفراد ومؤسسات.وكشف الحميد إتاحة وزارة الثقافة التقرير الشامل والتفصيلي في الأيام القريبة القادمة لوسائل الإعلام والمؤسسات والجهات العلمية والثقافية، ما يمنح لأهل الاختصاص من المثقفين والعاملين في القطاع الثقافي الاطلاع عليه، والتيقن من أنه لم يغفل جهود المؤسسات الفنية والثقافية، بل تم التطرق لها باعتبارها واقعا ومنجزات عدة. وعد الحميد ما تم نشره عبر منصات وزارة الثقافة أخيراً ملخصا تنفيذيا للتقرير بحسب ما هو واضح من عنوانه، و تم التركيز فيه على مجمل الواقع الثقافي دون التعمق في تفاصيل وجزئيات تخصصية، بقصد تقديم صورة عامة عن الثقافة السعودية لعموم الجمهور الراغبين في معرفة واقع الحراك الثقافي المحلي. وأكد الحميد، أن وزارة الثقافة اعتمدت لإعداد التقرير معايير موضوعية بتناولها للتطورات التاريخية في المشهد الثقافي السعودي، والتركيز على الإسهامات المحورية التي أثّرت في الحراك ودعمته، سواء من قبل الأفراد أو المؤسسات بموضوعية كون الهدف من التقرير أساساً، معرفة واقع القطاع الثقافي بأبعاده المختلفة من أجل بناء وتطوير وتنمية القطاع في المرحلة القادمة. وجدد تأكيده أن وزارة الثقافة تؤمن بأنه لا يمكن لأي بناء أن يستقيم دون معرفة الأرضية التي ينهض عليها والجذور والأساسات اللازمة لها، ما يوجب حفظ جهود الجميع وإسهامهم المؤثر في المشهد الثقافي. وشدد على أن وزارة الثقافة تُقدّر جهود الجميع من الروّاد والمعاصرين، وتسعى من خلال التقرير إلى تقديم خدمة نوعية لجميع المؤسسات الفاعلة في القطاع، تُسهم في معرفة أشمل للحالة الثقافية في المملكة وتدعم تنفيذ مشروع النهوض بالقطاع الثقافي.وكشف أن التقرير بنسخته الكاملة احتوى في عدد من فصوله إشارات واضحة لدور جمعية الثقافة والفنون والأندية الأدبية في خدمة كل قطاع ثقافي على حدة، مثل المسرح والأفلام والأدب واللغة، إلى جانب مؤسسات ثقافية أخرى كان لها إسهامات مؤثرة أيضاً. وكل هذا يأتي في سياق حرص وزارة الثقافة على أن يكون التقرير موضوعياً وشاملاً وصادقاً في التعبير عن الحالة الثقافية في المملكة.