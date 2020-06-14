وكان عدد من رؤساء أندية أدبية ومديري فروع جمعية الثقافة والفنون تحفظوا على تجاهل نشاطاتهم وإصدارات مؤسساتهم والمشاريع النوعية، إذ عدّ رئيس أدبي الحدود الشمالية ماجد المطلق التقرير جميلا لوزارة فتية تسابق الزمن لتعويض الثقافة السعودية ما فاتها من نشر وانتشار وإبراز لكنوزها وفنونها وتنوعها الثقافي. وأضاف في تغريدة له على تويتر «كنت أتمنى من معدي التقرير رصد أنشطة الأندية الأدبية بشكل إحصائي وعلمي لتضمينها هذا التقرير». مضيفا «بالرغم من جائحة كورونا لم تتوقف فعاليات الأندية الأدبية ومناشطها بل تم تنفيذ عشرات الفعاليات من أمسيات شعرية وندوات وحوارات ومسابقات عبر القنوات الإلكترونية».فيما أوضح رئيس أدبي جدة عبدالله عويقل السلمي، أن الوزارة باعتبارها الأحدث وجودا والأكثر حركة قدمت منجزاً يستحق الاحترام في زمن قياسي، ولفت لمنجز أدبي جدة المتمثل في 213 كتابا، و3 كتب مترجمة للغة الإسبانية، و432 فعالية ثقافية، و45 مسابقة إبداعية، و3 ملتقيات (مؤتمرات) أدبية ونقدية، و17 ورشة عمل مسرحية وفنون بصرية وخط عربي أقامتها الأندية الأدبية 2019. وتساءل القاص ظافر الجبيري هل يتضمن شيئًا عن الإصدارات الثقافية والأدبية في الإبداع القصصي والشعري مثلًا، وإشكالات الكتاب وما يتعلّق به من التحديات وظروف النشر والتوزيع، وتطلع لأخذه في الحسبان في تقارير الحالة الثقافية القادمة. فيما تطلع الناشر محمد المنقري إلى تضمين التقرير الأرقام والإحصاءات والأنفوجرافيك ما يمكن من البناء عليه بالقرار أو الدراسة أو فكرة مشروع، وعد ملخص التقرير في تغريدته إنشائيا جدا.