تساءل مدير فرع جمعية الثقافة والفنون في منطقة الباحة علي خميس البيضاني عن سبب إغفال تقرير الحالة الثقافية لمشروع الأدب الشفاهي، الذي أنجزه فرع الجمعية في الباحة، وعدّه عملا موسوعيا غير مسبوق كونه اكتمل بجهود ذاتية وسواعد وطنية واحتل مكانته ومكانه في المكتبة العربية باعتباره مرجعاً للباحثين، وقال لـ«عكاظ»: «يبدو أن الوزارة خلقت كيانات جديدة للثقافة بالمملكة من خلال الـ11 هيئة»، وعبر عن تحفظه على تجاهل المنجزات والتجارب السابقة رغم نضجها وقربها من المستفيد البسيط؛ مشيرا إلى استشعار فجوة كبيرة تزداد يوما بعد يوم بين المؤسسات الفاعلة في المناطق والمحافظات والوزارة، وقال «إذا ما سلمنا بأن الوزارة سترفع إنفاق الأسر على الثقافة والترفيه من 2.9% إلى 6% فإن ذلك لن يتم إلا بجودة منتج يحرك القوة الناعمة لجذب المستهدف بنشاط شامل من جميع المناطق».وأضاف: «أشاد الأمير بدر آل سعود بالتجربة الأولى للأدب غير المادي من خلال توثيق أدب منطقة الباحة الشفاهي ولكن وزارة الثقافة لم تلتفت له شأن جهات أخرى تواصلت لدراسة التجربة».