أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية «البوكر»، عن إلغاء حفل الإعلان عن الرواية الفائزة بالدورة الحالية، والتي كان من المقرر تنظيمه في 14 أبريل 2020 بأبوظبي.ويأتي القرار الاحترازي ضمن إطار الظروف الدولية والإجراءات الوقائية للحفاظ على الصحة العامة. وسيجري الإعلان عن إجراءات المرحلة القادمة لهذه الدورة على موقع الجائزة في وقت لاحق بالتنسيق مع دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي.يذكر أن القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية للعام 2020، تضم 6 روايات: «التانكي» للكاتبة العراقية عالية ممدوح، «فوردقان» للكاتب المصري يوسف زيدان، «حطب سرايفو» للكاتب الجزائري سعيد خطيب، «ملك الهند» للكاتب اللبناني جبور الدويهي، «الحي الروسي» للكاتب السوري خليل الرز، و«الديوان الإسبارطي» للكاتب الجزائري عبد الوهاب عيساوي.