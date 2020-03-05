أعلن المنظمون في معرض لندن للكتاب، أحد أكبر الأحداث الأدبية الدولية في العالم، إلغاء المعرض الذي كان من المقرر أن ينطلق 10 مارس، بسبب مخاوف من فايروس كورونا، وسط غضب متزايد من أن التأخير في إيقافه قد يعرض صحة الناس للخطر، فضلا عن الضغط المالي غير العادل على الناشرين.وأعلن منظم Reed Exhibitions، أن تصاعد المرض يعني أن المعرض يتم إلغاؤه، إذ كان من المقرر أن يحضر هذا الحدث نحو 25000 ناشر ومؤلف ووكلاء من جميع أنحاء العالم، ليتم إبرام صفقات لأهم الكتب الجديدة، مضيفا: «لقد اتبعنا إرشادات حكومة المملكة المتحدة ونعمل بنصيحة مستمرة من سلطات الصحة العامة وغيرها من المنظمات، لذا فقد اتخذنا على مضض قرارنا بعدم المضي قدما في حدث هذا العام».وفي الأيام الماضية، قررت دارا النشر Simon وSchuster، التي تعدان من أكبر 5 دور للنشر في صناعة الكتب، الانسحاب من المشاركة، جاء ذلك بحسب ما ذكر موقع forbes.