عند البحث والتنقيب في الوثائق والأدبيات ذات الصلة بالعلاقات الخليجية ــ الهندية، يفاجأ الباحث بكم كبير من المعلومات، التي تؤكد، أن هذه العلاقات والروابط لها جذور ضاربة في أعماق التاريخ، وأنها شهدت عصرها الذهبي في القرن التاسع عشر، زمن الهند البريطانية، حينما كان شبه القارة الهندية ودول الخليج العربية ــ باستثناء المملكة العربية السعودية ــ تدار من بومباي. ففي هذه المرحلة نشطت الاتصالات، وتوسعت المبادلات التجارية وكثرت الهجرات بين المنطقتين أكثر من أي وقت مضى، بل إن الكثيرين من أبناء الخليج استوطنوا المدن الهندية، وتملكوا فيها العقارات، واشتغلوا في مجال التصدير والاستيراد، وافتتحوا بها مكاتبهم، وأرسلوا أبناءهم إلى كلياتها، وشاركوا في فعالياتها ومناسباتها المختلفة.

والحقيقة، أن ذلك لم يكن مستغرباً، لأن الهند وعاصمتها الاقتصادية «بمبي» كانت وقتذاك جوهرة التاج البريطاني، ومدرسة الدنيا، ومركزاً عالمياً هاماً للتجارة والمواصلات والصناعة والإنتاج الزراعي، ناهيك عن أنها كانت حاضنة لمدهشات العصر وغرائبه.

أما العائلات الخليجية التي جذبتها الهند بمغرياتها وفرصها التجارية والصناعية وأسواقها ومنتجاتها ومدارسها، فارتحلت إلى هناك وأقام بعضها في ربوعها لسنوات طويلة، وأنجبت خلالها البنين والبنات، فقد جاءت من البحرين والأحساء ونجد والحجاز ودبي والشارقة، وإنْ كان أبناء الكويت السباقين لذلك. حيث نجد مثلاً عائلات مثل الإبراهيم والرومي والخرافي والحميدي والقناعي والبدر والصقر والجناحي والبستكي والرزوقي والحمد والشايع والزواوي والساير والسديراوي والعبدالجليل والعبدالرزاق والعبيد والغانم والفليج والماجد والنصف والنصرالله من الكويت، وعائلات مثل القصيبي والفوزان والبسام والقاضي وزينل علي رضا وبودي وباناجه من السعودية، وعائلات مثل بن هجرس وبن مطر وفخرو وكانو والمؤيد والزياني من البحرين، وعائلات مثل النابوده والماجد والنومان والمدفع والعويس والبدور وقلداري وعرشي من الإمارات.

سبق أن كتبنا عن بعض هذه العائلات وصولات أبنائها وجولاتهم في الهند، وما تركوه من بصمات خالدة على علاقات بلداتهم مع الهند. أما هذه المادة فنخصصها للحديث عن عائلة العتيبي وعميدها التاجر محمد سليمان العتيبي، صاحب الأدوار الإدارية والسياسية والعلمية والخيرية والاجتماعية في تاريخ الكويت، وطبقاً لما ورد في «منتدى تاريخ الكويت»، فإن نسب هذه الأسرة يعود إلى «السعدي من النواصر من بني عمرو من بني تميم»، والسعدي من الأسر الشهيرة في عنيزة، وهم من أبناء عمومة علامة القصيم الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي (1889 ــ 1957) رحمه الله، وبالتالي فإنها لا تنتسب إلى قبيلة عتيبة المعروفة، وإنما «سبب التسمية أن جدهم كان يجلس على عتبة الباب فسموا بالعتيبي».

سكنت أسرة العتيبي منطقة الجبلة سابقاً، ثم انتقلت إلى «ضاحية عبدالله السالم»، علماً بأن هذه المنطقة كانت منطقة نائية وبعيدة عن العمران، إلى أن اشترى المترجم له أراضي بها وراح يعمرها. وبرز من أسرة العتيبي العديد من الأعلام والمسؤولين، ومنهم على سبيل المثال: عبدالعزيز محمد العتيبي أمين عام مجلس الوزراء الكويتي لسنوات طويلة، هشام سليمان العتيبي مدير سوق الكويت للأوراق المالية سابقاً ووزير التجارة من 1998 إلى 1999، بسام سليمان العتيبي عضو مجلس إدارة بنك الكويت الدولي، محمد عبدالعزيز العتيبي رجل الأعمال ومؤسس جريدة الوسيط الإعلانية، وغيرهم.

ولد «محمد سليمان عبدالعزيز ناصر العتيبي» عام 1890 في عنيزة بوسط نجد ابناً لوالده سليمان ووالدته ابنة عائلة الخويطر النجدية. وكان جده عبدالعزيز تاجراً معروفاً من تجار عنيزة وصاحب مزرعة سميت بروضة العتابى نسبة له. وكحال مجايليه من تجار القرن التاسع عشر كان يتردد على الكويت لشراء متطلبات واحتياجات عنيزة وما جاورها من مدن القصيم من السلع والبضائع المختلفة، حيث كانت الكويت في تلك الفترة هي الميناء البحري الطبيعي لنجد. وتذكر الباحثة الكويتية حصة عوض الحربي، في كتابها الموسوعي عن تاريخ العلاقات الكويتية الهندية، أن جد المترجم له تزوج مرتين؛ الأولى من موضي القاضي التي أنجبت له نورة وسليمان (والد المترجم له)، والثانية من إحدى بنات السدحان التي أنجبت له محمد وعبدالله وحصة.

وبوفاة عبدالعزيز العتيبي تولى ابنه سليمان إدارة تجارته، وكان وقتها قد تزوج من إحدى بنات عائلة الخويطر التي أنجبت له محمد (المترجم له) وحمد المولود في عام 1892.

كان والد المترجم له من المتنورين المؤمنين بقيمة التعليم، لذا حرص على تعليم أبنائه العلوم الحديثة، وعدم إلحاقهم بالكتاتيب التقليدية، حيث قام بإرسال ابنه محمد في عام 1897، وهو في سن السابعة، إلى مصر كي يدرس المرحلة الابتدائية بمدرسة الزقازيق الخاصة، فدرس هناك حتى عام 1901، ثم أكمل دراسته في بغداد لمدة سنتين، وحينما بلغ الخامسة عشرة من عمره أرسله والده إلى الهند بحراً عن طريق الكويت، ليعمل هناك عند عائلة البسام النجدية، التي كانت قد استوطنت الهند وفتحت مكاتب تجارية لمزاولة أعمال الاستيراد والتصدير والقومسيون. وقتها كان إرسال التجار، ولاسيما النجديون منهم، لأبنائهم إلى الهند للعمل لدى أقاربهم المتواجدين هناك، عادة استمرت طويلاً، وكان الهدف منها تعويدهم على الاعتماد على أنفسهم واكتساب المعارف الحديثة والخبرات العملية وبناء العلاقات التجارية.

وهكذا قدر للفتى عبدالعزيز أن يعمل لمدة سنتين ما بين عامي 1903 و1905 كاتباً ومحاسباً لدى البسام بمدينة بمبي. وإبان ذلك، تعلم الكثير من المعارف، وأتقن الإنجليزية والهندية وأساليب التجارة الحديثة، وتعرف على مباهج المجتمع الهندي وصرعاته، الأمر الذي جعله مميزاً عن مجايليه من الخليجيين المتواجدين في الهند. ولعل هذا، علاوة على خطه الجميل، هو ما لعب دوراً في تغيير مسار حياته، وعاد عليه بنفع عظيم، كما سيأتي.

كانت وسيلة التواصل الوحيدة في تلك الحقبة بين تجار الخليج المقيمين في الهند ونظرائهم في أوطانهم هي الخطابات التي كانت تكتب باليد، وعادة ما كانت تحمل أخبار السوق وأسعار البضائع والكميات المتوفرة منها أو الكميات المنتظر وصولها، علاوة على المستجدات في عوالم الصناعة والنقل والتخزين وخلافه.

وحدث أن محمد العتيبي كتب ذات مرة خطاباً تجارياً بخط يده الجميل، باسم مخدومه البسام إلى التاجر الكويتي المقيم في بمبي محمد سالم السديراوي، الذي كان يعمل وكيلاً في الهند لحاكم الكويت السابع الشيخ مبارك بن صباح بن جابر الصباح (ت: 1915)، فأبلغ السديراوي الشيخ بوجود فتى نجدي في بمبي خطه رائع ومتمكن من الإنجليزية والعلوم التجارية، فما كان من الشيخ في عام 1909 إلا وأن بعث في طلبه عبر وكيله السديراوي من أجل العمل في الشؤون الجمركية والمالية للكويت، بل وخصص له مكتباً بجوار مسقفه وكلفه في الوقت نفسه بمتابعة أعماله التجارية في الهند. ولهذا السبب استقر العتيبي في الكويت وصار أحد مواطنيها، لكن لم تنقطع زياراته للهند، فكان يتردد عليها باستمرار. كما أوكلت إليه، في هذه الحقبة من تاريخ الكويت، مسؤوليات إدارة أول مستوصف حكومي لتقديم الرعاية الصحية للمواطنين، وقت إنشائه في عام 1938 (سبق هذا المستوصف، مستوصف غير حكومي أسسته دار الاعتماد البريطاني في أكتوبر 1904 في البيت المعروف ببيت ديكسون مقابل ساحل البحر).

السكرتير الخاص لحاكم الكويت

وتخبرنا الوثائق المتوفرة، أنه بعد أحداث المجلس التشريعي الأول في مارس سنة 1939، في عهد حاكم الكويت العاشر الشيخ أحمد الجابر المبارك الصباح (حكم من مارس 1921 إلى تاريخ وفاته في يناير 1950)، والتي تمثلت باضطرابات ومصادمات بسبب حل المجلس المنتخب قبل انعقاده، قام الحاكم الشيخ أحمد الجابر باختيار العتيبي أميناً عاماً لمجلس الشورى الثالث، الذي افتتح سنة 1940 وانتهى عمله في عام 1956. وحول هذا، قال المؤرخ غانم يوسف الغانم في كتاب شخصيات كويتية ومناسبات اجتماعية، لمؤلفه غانم يوسف شاهين الغانم، إن العتيبي قام بوظيفته في مجلس الشورى خير قيام وعلى أكمل وجه، الأمر الذي ذاع معه صيته لدى شيوخ الكويت. لذا فإن الحاكم الجديد الشيخ عبدالله السالم الصباح، الذي خلف الشيخ أحمد الجابر في عام 1950، اختار العتيبي ليكون سكرتيراً للمجلس الأعلى الذي تشكل في عام 1955، وأنيطت به مسؤوليات تنظيم شؤون الحكم وتطوير مؤسسات الدولة وسن القوانين والمصادقة على النظم واللوائح والميزانية العامة.

والحقيقة، أن منصبه هذا قربه كثيراً من حاكم الكويت الحادي عشر الشيخ عبدالله السالم الصباح. فعلى مدى سنوات كان يرافقه، بصفته سكرتيراً خاصاً له، في أغلب رحلاته الخارجية، ولاسيما إلى الهند التي اعتاد أن يقضي بها أغلب إجازاته.

انضم العتيبي في عام 1924 إلى النادي الأدبي، برئاسة عراب التعليم الشيخ عبدالله الجابر الصباح، والذي تأسس في الكويت في مطلع عشرينات القرن الماضي في عهد الشيخ أحمد الجابر الصباح، ولم يستمر طويلاً بسبب خلافات بين مؤسسيه. فكان ضمن أوائل الشباب الكويتي التسعة عشر المنضمين إليه، بل واختير لاحقاً سكرتيراً للنادي بسبب ثقافته وخبرته واطلاعه الواسع. كان هذا النادي يهدف إلى نشر الثقافة والأدب في أوساط الشباب الكويتي، لذا قام العتيبي بردف أنشطته من خلال افتتاح ديوان بمنزله لجمع محبي الأدب والشعر والثقافة العامة، واستمر ذلك حتى قرار الحكومة بإغلاق النادي الأدبي.

شارك في توثيق تاريخ الكويت الحديث

من جهة أخرى، حرص الرجل طوال سنوات حياته على ممارسة هواية قراءة الصحف والمجلات والكتب والمطبوعات المتنوعة الصادرة داخل الكويت أو خارجها، فكوّن مكتبة خاصة زاخرة بأمهات الكتب العربية والإنجليزية والهندية في مختلف الحقول، وخصوصاً الشعر، الذي قرض صاحبنا النبطي منه، بل وسجل بعضه في إذاعة الكويت. وطالما تحدثنا هنا عن العتيبي الشاعر، فإن أكثر من مصدر أفاد بأن شاعريته قربته من شعراء الكويت المعاصرين له من أمثال صقر الشبيب وأحمد بشر الرومي وفهد بورسلي، ناهيك عن الشاعر خالد محمد الفرج، الذي تبادل معه الرسائل والتعليقات حول قصائد معينة وأحداث أدبية قديمة ومعاصرة، كما تبادل العتيبي مع الفرج بعض الصحف والمجلات، ومنها مجلة «الرائد»، التي كان الفرج ينشر بها قصائده.

ومرة أخرى، وبسبب سعة اطلاعه وعلومه وخبرته وثقافته، يتم اختياره ليكون عضواً ضمن لجنة كتابة تاريخ الكويت الحديث التي شكلت في 15 ديسمبر 1959 برئاسة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح (أمير الكويت لاحقاً)، علماً بأن جهود هذه اللجنة أثمرت عن صدور كتاب «تاريخ الكويت الحديث» في جزأين من إعداد المؤرخ الفلسطيني الدكتور أحمد مصطفى أبوحاكمة.

وفي (الإثنين) الموافق للسادس عشر من يناير سنة 1962 توفي العتيبي بمدينة الكويت عن عمر ناهز 72 عاماً، ونشرت جريدة «الكويت» الرسمية خبر نعيه.