وُلد الشاعر الغنائي اليمني يسلم بن علي باسعيد عام 1938م في قرية «عمقين» بمحافظة شبوة، ونشأ في أسرة شعرية يتقدمها والده الشاعر الشعبي علي باسعيد وجده، قبل أن يهاجر إلى السعودية في أواخر خمسينيات القرن العشرين.



وهناك بدأ تعاونه الغنائي مع الفنان الراحل طلال مداح بأغنية «يا عسكري فُكّ الإشارة» ليقدّما معاً أكثر من 20 أغنية، من أبرزها «في سلّم الطائرة» التي كتبها خلال رحلة جوية بين جدة وعدن، كما تغنّى بكلماته أكثر من 40 فناناً وفنانة على مدى نحو ستة عقود، فعُرف بـ«شاعر المئة أغنية»، وكان عضواً فاعلاً في جمعيات الثقافة والفنون بجدة والرياض.



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تنوعت الأعمال الغنائية التي صاغها يسلم بن علي بين العاطفية والشعبية والوطنية، وتغنى بها نخبة من كبار الفنانين، يتقدمهم الفنان طلال مداح، والفنان أحمد الزبيدي الذي قدم له 30 أغنية منها «إشاعة حُبّ يا دكتور» و«فيوز القلب محروقة» و«أمام الناس تضحك لي»، وكل من علي الصغير وهود العيدروس بواقع 13 أغنية لكل منهما من أبرزها «يلومون الجمل يا صاحبي»، وأبو بكر سالم بلفقيه الذي غنى له 7 أغنيات منها «منك يا عسل دوعن» و«أنا مالي إذا قالوا»، وفيصل علوي الذي غنى له 3 أغنيات أشهرها «من بكّى عيال الناس لازم بايبكّونه»، إلى جانب كل من محمد عمر، وعبدالله النجار، وسعد جمعة، وحمدي سعد، وعبدالله الجساس، وصالح السيد، وإبراهيم خليل، وعودة العودة، وناصر السعد، وعتاب، ورباب، ومحمد سعد عبدالله، وعبادي الجوهر.

مع الفنان محمد مرشد ناجي في عكاظ



كما لحّن قصائده نخبة من كبار الملحنين، يتقدمهم «الموسيقار طلال»، والموسيقار محمد شفيق، والموسيقار عبدالله قحم، والفنان طلال مداح، والفنان أبو بكر سالم بلفقيه.



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ارتكزت التجربة الشعرية ليسلم بن علي على سلاسة المفردة الشعبية المستمدة من تكوينه المبكر في شبوة واعتماده لغة قريبة من التداول اليومي خالية من التعقيد، مما جعل نصوصه مفهومة ومستساغة لدى المستمع في السعودية والخليج واليمن دون وسيط لغوي.



وتميزت قصائده بالمرونة الإيقاعية ووضوح الوزن وتناغم التفعيلة، الأمر الذي أتاح للملحنين صياغتها في قوالب موسيقية جمعت بين الألحان السعودية والطربية واليمنية الأصيلة، فضلاً عن تعدد أغراضه الشعرية وقدرته على التقاط المواقف والرحلات اليومية وتحويلها إلى نصوص غنائية تلقائية بعيدة عن الصنعة، ليؤسس بذلك جسراً فنياً مشتركاً أسهم في تطور الأغنية الحديثة في المنطقة خلال النصف الثاني من القرن العشرين.



حضر يسلم بن علي في المناسبات الوطنية والرياضية والاجتماعية، فكتب قصائد رياضية احتفاءً بفوز المنتخب السعودي بكأس آسيا عامي 1984م و1988م، وكأس الخليج عام 1994م، وتأهله إلى أولمبياد أتلانتا عام 1996م.



جمعته مساجلات شعرية مع شعراء بارزين، منهم خلف بن هذال العتيبي، وراشد بن جعيثن، ومحمد بن عبود العمودي، وعبدربه القميشي.



محطة العودة والرحيل.. وصوت الابن في الذكرى



في حديث خاص لـ«عكاظ» بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة لرحيل والده الذي وافته المنية في مدينة المكلا بتاريخ 17 نوفمبر 2012م، يستعيد عبدالمنعم يسلم علي محطات القرب والعمل التوثيقي مع والده، قائلاً: «كنت ملازماً لوالدي وملاصقاً لتفاصيل حياته وحكاياته ومواقفه، وكل من عرفه أو عايشه يستحضر جانباً من ذكرياته الغنية، لقد واكب والدي بدايات الأغنية السعودية، وكان عضواً فاعلاً في جمعيات الثقافة والفنون بجدة والرياض، وأسهم في نقل الأغنية اليمنية إلى الساحة الخليجية والعربية عبر أصوات كبار الفنانين، وفي مقدمتهم طلال مداح وأبو بكر سالم بلفقيه ومحمد عمر».



ويضيف عبدالمنعم حول جهود حفظ الإرث الأدبي للراحل قائلاً: «إلى جانب ديوانه الشعري الوحيد المطبوع (دموع المهاجر)، قمت بمجهود فردي بجمع وحصر كافة أعماله الشعرية والغنائية، سواء القصائد التي تُغنّيت أو تلك التي لم تُغنَّ بعد، لتكون جاهزة للنشر، ونأمل أن تتبنى الجهات الثقافية المعنية، طباعة هذا الديوان الشامل وتوثيق إرثه الفني بما يليق بمكانته ومسيرته الممتدة لقرابة نصف قرن».