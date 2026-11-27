حضر الكاتب خليل علي حيدر بكل أدواته التنويرية في زمن صعب، بحكم تنامي تيارات تقليدية ترى في التنوير إجهاضاً لمشاريعها، وظلّ وفيّاً لأفكاره وقناعاته صادقاً في طرحه؛ ما أكسبه احترام معظم الأطياف، وإن اختلفت معه، وإيماناً منه بالعطاء الذي يعدّ من سماته الشخصية والفكريّة تجاسر على متاعب صحيّة وجاد علينا بهذه الرؤى التي تسلّط الضوء على إشكالات وتقترح معالجات، فإلى نص الحوار:

• أين نحن اليوم عربياً وإسلامياً على مستوى القوة المعاصرة؟

•• لم يوفق العالم العربي حتى الآن وربما لفترة طويلة قادمة في تحقيق الوحدة المنشودة، ثمة فوارق اجتماعية وسياسية واقتصادية واسعة بين دول الجامعة العربية، ما يصعب مقارنتها بالكتل المتقدمة. ولا أريد هنا أن أشير إلى الأرقام المعروفة في الميزانيات، ومستوى دخل الفرد وغير ذلك، فهي واضحة. غير أن العرب أصبحوا أكثر وعياً اليوم بأوضاعهم ومشكلاتهم بسبب انتشار التعليم وتطور وسائل التعلّم، ووسائل المواصلات، وأجهزة الاتصال والإعلام. إن الرؤية أوضح اليوم بالنسبة لشعوب المنطقة الخليجية ويعني هذا أن تحقيق التقدم أسرع. انظر مثلاً إلى خطوات التحديث التي اتبعتها القيادة السعودية والتي نقلت المجتمع السعودي خلال أعوام قليلة إلى مراحل متقدمة، ويبقى بلا شك الكثير.

• كيف تصف واقع الثقافة العربية؟

•• الثقافة العربية السياسية لا تستقر على رأي. كان الكثير من المثقفين مجمعين على الضرورة المطلقة للديمقراطية والحريات مثلاً، ولكن لم يعد من النادر أن تقرأ مقالات وربما كتباً عن عدم صلاحية «الديمقراطية الغربية» أو «الحلول العلمانية». الكثيرون للأسف يريدون حلولاً سريعة جاهزة لمشكلات اجتماعية وسياسية معقدة، أو يريدون «التقدم» مع عدم المس بما معهم أو في عقولهم وعلاقاتهم من أفكار وأولويات. ثم إن العالم العربي فوجئ بتقلب وبتدهور أحوال النموذج الغربي، الذي بات بدوره مهدداً بمخاطر وجودية كالتلوث والذكاء الاصطناعي وتراجع معدلات النمو السكاني، إذ نجد بعضها تخسر سنوياً مئات الآلاف من عدد السكان وتفتح الأبواب للهجرة الأجنبية بتردد كبير. ثمة اليوم اضطراب فكري وأيديولوجي في العالم كله.

• أين تكمن الأزمات؛ في الحكومات، أم المجتمعات، أم التاريخ أم الجغرافيا؟

•• هذا مبحث لا مجال لحسمه في هذا اللقاء، غير أن إحدى أبرز مشكلاتنا في بعض المجتمعات العربية والإسلامية تتمثل فيما وصلنا من كتب التراث والتاريخ والسياسة.

• من المسؤول عن تدمير سمعتنا على يد الإرهاب الدولي الذي تلاعب ولا يزال بالإسلام؟

•• رأينا «الإخوان» يسيطرون على مصر لفترة، ورأينا «القاعدة» و«داعش» في العراق والشام، و«حزب الله» في سورية ولبنان، والحوثيين في اليمن. وكلها جماعات تهيمن عليها أفكار تسلطية إرهابية لا تتماشى مع العصر الحديث.

علماً بأننا نقول في شعاراتنا «الدين لله والوطن للجميع».

• لماذا انفرط عقد الدولة الوطنية في بعض البلدان العربية خلال أقل من عقد؟

•• هذا سؤال في محله تماماً. لم يركّز الساسة والمثقفون ومنظرو الأحزاب العربية على بناء وإسناد الدولة الوطنية بقدر ما اعتبروا هذا الكيان أمراً واقعاً، وحالة ينبغي تجاوزها أو تغيير أسسها، بل كان الكثيرون يعتبرون «الأولويات الوطنية» نوعاً من «الإقليمية» التي تعرقل تقدم العرب ووحدتهم.

وكانت الأحزاب القومية والأحزاب الشيوعية، ولا تزال الأحزاب الدينية، مثلاً معادية للدولة الوطنية وتنادي بدولة الوحدة العربية الكبرى أو الدولة الأممية أو الوحدة الإسلامية. وربما تقبل العرب «القومية» في نهاية الأمر أساساً للدولة. وحاول العرب والمسلمون في إسطنبول والقاهرة وطهران تطوير نظام حكم نابع من التراث يحافظ على الشخصية الدينية، غير أن العالم العربي والإسلامي وجد نفسه في شد وجذب بين القيم الذاتية ومستلزمات التحديث ومطامع الدول الاستعمارية. وتسبب ذلك وغيره في عدم قدرة العرب والفرس والترك وغيرهم على التركيز على الدولة الوطنية ومستلزماتها في منتصف القرن العشرين. وبعكس الترك والفرس كان العالم العربي كله تحت النفوذ الغربي بعد الحرب العالمية الأولى، وبسبب النفوذ الغربي في الدول العربية بدأت الديمقراطية البرلمانية تقليداً رائعاً للغرب وأنظمته في دول كالعراق ومصر، في حين أبدت فرنسا نزوعاً شديداً إلى القضاء على الديمقراطية بلجوئها المستديم إلى تعليق الحياة البرلمانية. ومع نهاية الحرب العالمية الثانية في 1945 مع ضعف السيطرة الأجنبية كانت قد تشكّلت في العالم العربي شريحة سياسية راسخة، أخذت تهيمن عبر الوسائل السلمية والانقلابات على مستقبل العالم العربي، وهو ما نحن فيه في العقود الأخيرة، إذ لم تتحقق الأحلام الوحدوية، ولم تتخلص من علل كثيرة رغم أن الوضع آخذ في التحسن في بعض الدول.

• مضى ما يزيد على قرن ونصف القرن منذ ما يُسمى عصر النهضة العربية؛ متى تجلت النهضة فعلياً في واقعنا العربي خصوصاً؟

•• يعتبر الباحثون المعاصرون القرن الرابع الهجري—العاشر الميلادي «العصر الذهبي» للحضارة الإسلامية. أما في العصر الراهن فالكثير من مثقفي العالم يشيدون بستينيات القرن العشرين التي اختتمت للأسف بنكسة حزيران، تلك الهزيمة الأليمة في يونيو 1967 التي بدت وكأنها قضت على كل الأحلام الوحدوية والنهضوية وغيرها.

كما أن العديد من أسباب نكسة 1967 السياسية والثقافية وغيرها لا تزال قائمة منذ ذلك الحين؛ وهو ما برهن عليه تعثر الربيع العربي، ومغامرات صدام حسين، واستمرار الاستبداد، مما يؤكد أن الأوضاع لم تتحسن كما كان يأمل المتفائلون.

أبدع المستشرق «آدم متز» في تحليل حضارة القرن الرابع في كتابه «الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري» الذي صدرت منه عدة طبعات من عام 1940. وجرت محاولات لتحليل ما جرى في ستينيات العرب، ولكن لا علم لدي بصدور كتاب حول تجارب العراق ومصر ودول مجلس التعاون في ستينيات القرن الماضي التي يشيد بها المعجبون.

ولا يعترف الإسلاميون بمثل هذا التصنيف الحضاري، ولا يمنعهم هذا من تأييد تجارب «الإخوان» في أمكنة وأزمنة مختلفة، في مصر والسودان وأفغانستان وإيران، وقد بارك «الإخوان» بعض هذه المحاولات بقوة كما في السودان زمن الجنرال النميري.

أما عن السؤال «متى تجلت النهضة فعلياً في واقعنا العربي خصوصاً على مستوى الفكر» فبحاجة ماسة قبل كل شيء إلى «ممهدات» مثل محو الأمية في العالم الإسلامي والنهوض بالتعليم وإعادة النظر في الإعلام وإشاعة حرية التفكير والتعبير وغير ذلك.

ولا شك أن «المحاولات النهضوية» العربية والإسلامية تزداد صعوبة وتعقيداً اليوم مع تطور الثقافة الإلكترونية والأتمتة والاستعانة بالذكاء الاصطناعي وتجاوز الاختلافات السياسية، وهناك ارتفاع تكلفة التعليم بين رواتب ومبانٍ وغير ذلك.

لم تعد النهضة مجرد «أفكار نهضوية» بل هي كذلك تحولات سياسية واجتماعية وغيرها. لا تزال مجتمعاتنا تواجه التجديد وتتهرب من مستلزمات النهوض، وقد بدأ القرن العشرون بمعركة كتاب «في الشعر الجاهلي» للدكتور طه حسين وانتهى بمنع مؤلفات الدكتور نصر أبو زيد، ونتمنى ألّا يشهد هذا القرن المزيد.

• ما الذي خرجتَ به خلال 50 عاماً بحثاً وكتابة من نوافذ الأزمات وأبواب المخارج؟

•• هناك فوارق في المجتمعات العربية ولا يوجد مجتمع واحد كالمجتمع الألماني أو الأمريكي. صحيح أن هناك الكثير مما هو متشابه في مجتمعاتنا، ولكن ثمة تباينات في الخلفية الاجتماعية والثقافية بين موريتانيا وتونس ومصر والبحرين واليمن. بعض مجتمعاتنا شديدة المحافظة وبعضها الآخر يحوي مدناً تعيش فعلاً القرن الحادي والعشرين إلى حد كبير وأخرى راكدة. نحن كذلك نمتلك مناطق وتجارب تراثية رائعة في التسامح الديني قبل أن تشوهها الحركات الدينية المعاصرة. لا أعتقد أن كل كتاب أو رواية أو ديوان شعر يصدر في دولة عربية يعكس واقع سائر المجتمعات العربية، وما كل عمل أدبي يوضع باللغة الإنجليزية أو الإسبانية يعبر عن كل دولة لغتها الإنجليزية أو الإسبانية برغم قوة تأثير الوهم الإعلامي وطغيان أدواته على حياتنا وعلى بشر هذا العصر. لم ندرس بعمق وجدية بعض تجاربنا الفاشلة الكبرى كالتجربة الناصرية 1952-1967، وتجارب العراق وسورية ومصر الوحدوية، وأسباب ظهور القاعدة وداعش، واستمرار تخبطات معمر القذافي نصف قرن، وعدوان صدام حسين على الكويت، وغير ذلك من أحداث كبرى. هذا هو كذلك موقف كثير من الأحزاب العقائدية من نتائج تجاربها ودروس أخطائها وبعضها كـ«الإخوان» الذين تخبطوا في «الربيع العربي» تأسس عام 1928، وكذلك الحركة الشيوعية التي تأسست في سورية مثلاً عام 1924، وجرى نوع من التقديس لفكر حسن البنا، والتجربة السوفيتية، ولم ينجح العرب في تطوير الافكار.

ولكن ذلك لم يمنع نظام الولي الفقيه و«حزب الله» من الانحياز المطلق لعدوان بشار الأسد في سورية، الذي قام بضرب الشعب بالقنابل وبراميل البارود، وسلط على السوريين العذاب والقهر الذي لا حدود له. أو انظر إلى حركة «الإخوان»، أوسع الحركات العربية العلنية–السرية، التي جندت منذ عام 1928 ولا تزال عشرات الآلاف من الشباب في الدول العربية وأوروبا والولايات المتحدة، كيف تصرفت مع الربيع العربي، بل مع الدول التي لم تضطهدها ووضعت مؤسساتها في خدمتها كما في بعض الدول الخليجية والأردن.

• هل هناك جذر أزلي يخلق الصراعات بين أتباع الأديان؟ ما هو إن وُجد؟

•• بالنسبة للصراع بين أتباع الأديان، نعم يوجد سبب للصراع بين الأديان، خاصة إن تم مزجها بالسياسة وصراعات المصالح. فالنصوص الدينية «حمّالة أوجه» وربما تُفهم على هذا الوجه المسالم أو ذاك المعتدي. وربما يساند فكر ما التوجهات السلمية، ولا يحاول أن يكون أداة الدولة في التوسع والتسلط، وربما يكون العكس. وعايش الغربيون هذه التحولات في حروب مطولة مدمرة، قرر الناس بعدها ألّا يكونوا أداة بيد بعض رجال الدين المتعاونين مع الساسة. وطالب القادة والمثقفون بعدم مزج الدين بالسياسة، ووقعت إثر ذلك «حروب دينية» طاحنة. وكان من الممكن أن يختار المسلمون هذا الدرب المسالم والمعتدل لولا التفسيرات المتشدّدة، التي أتت بها بعض الحركات الدينية والسياسية في تفسيراتهم الجديدة وصراعاتهم، وتقدمت التجربة التركية كتجربة إسلامية جديدة، ولكنها سرعان ما توقفت لأسباب عدة.

• ما مدى قناعتك بأن الإسلام السياسي يحمل مشروعاً حضارياً قابلاً للتمثّل على أرض الواقع؟

•• يصعب القول بأن الإسلام السياسي يحمل مشروعاً حضارياً قابلاً للتطبيق على أرض الواقع، ولا أريد أن أسترسل هنا في الجوانب التقنية والعسكرية وغيرها. وفي الجانب الثقافي كذلك ثغرات واضحة حتى في المجالين السياسي والثقافي. فبالرغم من كل ما مرت به حركات الإسلام السياسي لم تنتج عملاً روائياً أو شعرياً أو كتاباً بارزاً في مجال تحليل تاريخ العالم الإسلامي مثلاً أو دراسة التجربة الأوروبية أو غيرهما، والكثير من كتب «الإخوان» المرجعية وغيرهم تجاوزها الزمن وتقادمت الاستشهادات والتحليلات فيها ولا قدرة لهم اليوم على تجديدها. قالوا مثلاً إنهم سيتجاوزون «علم النفس الغربي» و«علم الاجتماع الغربي»، ووعدوا وعوداً كثيرة أخرى لم يوفوا بها. وتحول «الاقتصاد الإسلامي» إلى بنوك وشركات ووقعت أشد مخاوف الإسلاميين أنفسهم من الانحرافات المتوقعة.

ثم إن حسن البنا كان من معارضي ترجمة القرآن الكريم، والآن انظر في معارض الكتب الإسلامية وغيرها وهي تمتلئ بالترجمات إلى كل لغة بعد أن انتشر «الإخوان» واتسعت أنشطتهم. ويزعم الإسلاميون أنهم وضعوا «الأسس الإسلامية» للحضارة ولحياة الناس في العالم العربي والإسلامي، ولا يشك أحد في أن تجارب التطبيق السياسي في السودان وأفغانستان وإيران وغيرها لم تقم وفق إرادة أي شعب من هذه الشعوب. وفي إيران وأفغانستان لا تزال معاناة المرأة مستمرة، ناهيك عن عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، كما أن الإسلاميين ما كانوا ليحققوا الانتشار لولا الدعم المالي.

والخلاصة، يمكن القول إن أهم ملامح أي مشروع حضاري أن يكون عصرياً وشاملاً، وهو يحتاج إلى أجواء حرة ونقاش واسع. إننا في حديثنا عن «المشروع الحضاري» قد نكون متأثرين بالتجارب القومية أو الاشتراكية أو غيرهما، وأنا شخصياً أعتقد أننا لم ندرس النهضة الآسيوية في اليابان وتايوان وكوريا مثلاً كما ينبغي.

• بماذا تعلّق أو ترد على من يصف التراث العربي بالجناية، ويحمّله تبعات ما وصلت إليه الأمة العربية؟

•• مثل هذا الرأي غير دقيق. فهناك دول ومجتمعات كالهند تدين بالهندوسية، وهي أشد في بعض ملامحها الاجتماعية وعقائدها، ولكن الكتب الغربية لا تعادي بل تعتبر الهند أكبر الأنظمة الديمقراطية the largest democracy in the world، فالتراث العربي واسع ويحتوي على ما هو معرقل للنهضة وما يمكن أن يدعمه، ولا يمكن وضع الاثنين في سلة واحدة.

ثم إنني أتوجس «شراً استبدادياً» ممن يعتبر شيئاً واحداً من معرقلات النهضة. وربما من أبرز سمات الشعوب المتقدّمة هو تشجيع التخصص. أعتقد أن الاستبداد السياسي أخطر ما مر بنا، خاصة بعد الحرب العالمية التي انتهت عام 1945 ليدخل العالم العربي الصراع المستمر مع إسرائيل، ولم ينته للأسف في «كامب ديفيد»، وهو الذي عرقل التفكير السياسي والتقدّم الاجتماعي وربما كل شيء في تجارب العالم العربي.

هناك، في اعتقادي، في فلسطين والعالم العربي من لا يعتبر السلام أولوية، فالقضية مرت بعقود ومراحل، ولا مجال للتوسع هنا.

أما كراهية البعض للعرب والمسلمين فهي حقيقة لا مجال لإنكارها، ولكن ما تقول به «نظرية المؤامرة» والمؤمنون بهذه النظرية فشيء أوسع وأكثر استمرارية، وهي تنص على انشغال بعض أعداء العرب لبعض الوقت أو لوقت طويل في السر بوضع الخطط المدمرة لمصالح العرب والمسلمين، ولتسهيل انتصار أعدائهم عليهم. وقد نسبت هذه المؤامرات في الماضي والحاضر إلى اليهود من قبل المسلمين والمسيحيين، ثم إلى الجماعات الماسونية ثم إلى دول بعينها كاتهام نابليون وهتلر وموسوليني للإنجليز. وقد تبلورت معركة الكراهية ضد اليهود في كتاب «بروتوكولات حكماء صهيون»، الذي ينسب لليهود مجموعة مؤامرات سياسية وعلمية وغيرها. وكل من يقرأ كتاب البروتوكولات يكتشف أنه كتاب مختلق وغير مترابط، وهو فعلاً من وضع المخابرات القيصرية قبل الثورة الروسية، إذ كانت السلطات الروسية في حرب ضارية ضد اليهود. وقد انتقد الدكتور عبدالوهاب مصداقية كتاب البروتوكولات في موسوعته عن الحركة اليهودية. والآن هل يريد الغرب أو يسعى لتشويه صورة أو سمعة المسلمين في أوروبا وأمريكا؟ بل لنسأل: من يساعد أكثر في تشويه المسلمين في الغرب، هل هم الغربيون من يهود ومسيحيين أم التطرف الإسلامي والإرهاب؟

• كيف تنظر إلى الدعوة لتجديد الخطاب الديني؟

•• من أكثر القضايا إثارة للجدل بين الإسلاميين التجديد الديني، فهو يمس الكثير مما يعتبرونه من الثوابت والقضايا المعقدة ولا نكاد نجد اتفاقاً على تعريف موحد للتجديد، ويقول بعض الكتّاب إن كلمة التجديد باتت تستخدم في معانٍ متناقضة.

ولا يفهم الجميع مثلاً من الكلمة تجديد أهداف الدين أو فهم تعاليمه أو تفسير نصوصه بل المزيد من هيمنة النزعة المحافظة. وكانت كلمة الإصلاح الأوسع رواجاً في القرن الماضي في مجال التجديد ولكنه لم يكن إصلاحاً تجديدياً كما نعرف اليوم. والسبب الأول في عدم الاتفاق هو الاختلاف في تفسير الكلمات والنصوص. ومن هنا لا تزال قضية التجديد معلقة والتغيير الذي ينتشر في جيل أو مرحلة إما يتسع أو ينتهي إذا ساد فهم مختلف للآيات والأحاديث. وخدم الجهد الاستشراقي على مدى قرنين توجهات التجديد الديني في العالم الإسلامي كما نرى في كتاب «الإسلام إلى أين؟» وغيره، ولكن سرعان ما تعرض الاستشراق نفسه إلى هجوم كاسح بقيادة إدوارد سعيد، وآخرين. لم نعتد للأسف معالجة قضايانا الدينية والسياسية بموضوعية علمية، وحتى لو رضيت السلطات والجامعات، فستجد موجات الغضب تأتي من جهات أخرى.

• كيف يمكن أن يتعايش التنوع المذهبي ويسهم في بناء مجتمعات يسودها الوئام؟

•• المشكلة الأساسية في الجوانب المذهبية الإسلامية في بعض الدول الإسلامية عدم وجود فرصة لأي نقاش موضوعي، خصوصاً العلني منه، حول تفاصيل ما جرى في القرن الهجري الأول، وكذلك من ناحية تفاصيل المذاهب. ولهذا فإن هذه الخلافات أو نقاط الاختلاف يُعاد النفخ فيها في كل عصر وقرن دون حسم. كما أن البعض في إيران ودول أخرى يستفيد من هذه الاختلافات وينفخ فيها ويمنع حلها لفوائد سياسية وربما اجتماعية وطائفية لا تخفى.

وإنني أتساءل دوماً: لماذا يتعايش الكاثوليك والبروتستانت والأرثوذكس وغيرهم في مجتمعات أوروبا وأمريكا بينما يعاد النفخ في قضايا الخلاف الإسلامي باستمرار.

ربما كان المطلوب من المسلمين اليوم تشجيع التسامح الديني وإعادة النظر في الاجتهادات والأحكام التي تتحكم بهذه القضية، وربما كان من المفيد تشجيع التزاوج بين المذاهب وربما تشجيع نشر الكتب والمؤلفات والحوارات والتجارب التي تدعو إلى التسامح واحترام قرارات أي رجل أو امرأة في مسائل الزواج المتعدد المذاهب، خصوصاً أن الإسلام نفسه يدعو إلى التعددية في أكثر من آية: «لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة» (سورة المائدة 48). إن تربيتنا المنزلية والمجتمعية لا تركز على التعددية بل الوحدة رغم التوجه القرآني الذي يقول كذلك في سورة هود 118 «ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين». كما أننا في التربية المنزلية أو المجتمعية والسياسية نركّز كذلك على الإخضاع لا على التعايش والتنوع.

• ما تفسيرك لتباطؤ أصحاب القرار في الإصلاح والتنوير في حين يتراجعون سريعاً إلى التحفظ والكلاسيكية؟

•• لم يعد واضحاً ما المراد من «الإصلاح والتنوير»، فأوروبا مفككة فكرياً وسياسياً، وتبدو مجتمعات بريطانيا وفرنسا وحتى الولايات المتحدة في حالة من الانقسام والتبعثر الاجتماعي. ولم تعد قيم الحضارة الغربية محتفظة بمكانتها اليوم بعد هذه المعاناة الأخلاقية والصراعات في المجتمعات الأوروبية. حتى المرأة الغربية لم تعد القدوة الحقيقية للمرأة الشرقية. وعلى العموم سادت في كل المجتمعات حالة من النقد والانتقاد الثقافي في ما يتعلق بموقف كل مجتمع في الاختيار الحضاري. ومرة أخرى يشعر الواحد منا بانقسام التوجهات العربية والإسلامية بين التجديد والمحافظة وبروز اجتهادات لا حصر لها.

المجتمع العربي الواحد حلم لم يتحقق في أي مكان، ولا يزال المجتمع منقسماً في توجهاته الحضارية والثقافية وفق اعتبارات كثيرة كالأصل الاجتماعي ومقدار الثروة والتعليم وغير ذلك.

إن القبيلة والعشيرة مثلاً لا تزالان حقيقة مهمة في العراق ودول مجلس التعاون. وحتى دولة السودان قبلية جداً في تركيبتها القومية. إن الصراع الاجتماعي والقيمي لا يزال على أشده في مجتمعات العالم العربي، خاصة بين «ريفية المدن» و«حضرنة القرية».

• ما انطباعك عن الواقع الثقافي العربي وماذا عن أثره في الواقع السياسي؟

•• من محاولات المؤسسات الثقافية العربية تلخيص مواضع الاتفاق وتحديد جوانب الاختلاف في ثقافتنا الأدبية والدينية في كتاب قيم صادر عام 2011 عن «مركز دراسات الوحدة العربية» في بيروت تحت إشراف الدكتور «عبدالإله بلقزيز» وعنوان الكتاب «الثقافة العربية في القرن العشرين» في 1455 صفحة. وأسهم في إعداده وإصداره الكثير من الكتاب والباحثين، منهم حسن حنفي، وأحمد موصللي، وعبدالغني عماد، وشمس الدين الكيلاني، وطارق البشري، وعلي محافظة وغيرهم. وعالج الكتاب في 17 فصلاً الفكر العربي في هذا القرن والإحيائية الإسلامية والفكر الحديث بمدارسه والمدارس الأدبية بما في ذلك الرواية والشعر والقصة والسينما والمسرح والفن التشكيلي، واشترك في وضعه 63 مثقفاً من مختلف الدول العربية.

ورغم أهمية هذا السفر وشموليته فإن إتمام النقاش في جوانب الثقافة العربية بهذه الأبعاد الموسوعية لربما احتاج كتاباً ثانياً في الحجم نفسه!

ولا أحاول أن أجيب عن سؤال بهذا الحجم عن أثر الثقافة في السياسة العربية، بقدر ما أود إشراك القارئ في تصور جوانب هذه القضية.

• متى تشعر باليأس والإحباط وبماذا تستعيد الأمل في الأجيال المتجددة؟

•• انقضى القرن العشرون وربع القرن الحالي وجرفا معهما لحسن الحظ العديد من القوى الديكتاتورية سياسياً وثقافياً، وعلى رأسهم صدام حسين ومعمر القذافي، وأشعر أن آفاقاً أرحب بدأت في الانفتاح في مختلف المجالات.

• ماذا عن إمكانية عودة الكويت إلى سابق عهدها الثقافي والفني؟

•• أرجو أن تتم هذه العودة قريباً وأن تستعيد مجلة العربي والصحافة المحلية مكانتهما، وأن يتم البحث عن طرق تشجع القراءة وتنقذ الثقافة مما تعاني منه من تهميش.