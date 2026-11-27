خرجتُ من البوابة السوداء الكبيرة التي يجتمع عند طرفيها سور عالٍ يحتضن بيوتنا، ومن خلفي صوت شقيقتي المتهدّج بالخوف والغضب تتوعّدني بتتبعي إلى القرية إذا لم أتراجع، فهجوم المليشيا على زنجبار يوشك أن يبدأ.. صوت النيران المنهمرة على المدينة يقول ذلك بوضوح..

قبل حلول الغروب كنت أعبر مدينة زنجبار الخالية إلا منّي وبضعة كلاب تجري في شوارع لا ترى فيها غير تطاير أكياس النايلون، وبعض شباب المقاومة يعدّون أسلحتهم ويتكلمون بحماس يبشر باقتراب معركة سيخيّم عليها الموت.

ابتسم صهري، حين دخلت عليه في منزله الذي يتوسط خط النار تماماً، وباغتني بالسؤال: أين سلاحك؟ وعندما قلت له سنتناوب على الأسلحة ثبّت عينيه الخبيرتين على وجهي للحظة، وكأنه يتعمّق مدى حسم أمري بمواجهة الموت!

بعد حديث وفنجان شاي مطبوخ بطريقة سيئة كوليمة مستحقة، خرجت من عنده ودرت على بعض المواقع المتقدّمة لعلي أجد من أشاركه بندقيّته، كل المقاومين شباب ممن عرفتهم أيام الدراسة، لكنهم كانوا يواجهوني بنفس جملة صهري (أين بندقيتك؟) وعندما أقول لهم نتناوب على الأسلحة، كان يأتي ردهم منطقياً ومقنعاً (يقولون إن (الجماعة) الليلة يستعدون للهجوم علينا، ولن نستطيع أن نتناوب على الأسلحة في حال المواجهة المباشرة).

لست أدري ماذا كان في جعبتي لعسكرية (الصبيان) الذين أمثلهم في تلك الليلة من العام ٢٠١٥، كصبي يحاول أن يكون محارباً، لولا أن تلك الشائعة كانت مجرد خدعة ذكية من العدو الذي كانت لديه إمدادات كبيرة يريد إرسالها إلينا، فأطلقها لإشغال المقاومة عنها بالاستعداد لحماية المدينة.

عندما كنت عائداً من خطوط النار المباشرة نهضت في رأسي أسئلة كثيرة حول وجودي هنا على بُعد شظية واحدة من الموت؟ وكانت الإجابة دائماً هي: إن الحرب دفاعاً عن المدن تشبه أن يضربك أحدهم على وجهك فتنهض لتقاوم ذلك الضرب.

وغادرت منزل صهري ليلاً بيقين أن صدَّ الهجوم عن المدينة يعني موت نصف أولئك الشباب المقاومين، الذين التقيت بهم قبل لحظات، أمَّا إخضاعها فسيعني أن الجميع قد ماتوا.