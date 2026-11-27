في «كوتشينة الحياة» الهشّة هذه، يبدو لي أن العناق هو الورقة الرابحة الوحيدة التي نملكها في مواجهة كل هذا الخراب.

إنني متعبٌ يا جمون، متعبٌ إلى الحد الذي لم تعد فيه الكلمات قادرة على إنقاذي، لكنني أعرف أن حضنكِ وحده قادر على أن يشفي جِراحي ويمحو مرارة الأيام، وأن يجمع شتات هذه الروح التائهة من بين خوفي وترددي.

وكأنه المحاولة الأخيرة لطيّ صفحة الخيبات، والنجاة الوحيدة من سلسلة الفراق التي تُصرّ على ملاحقتنا في كل مرة.

فإذا ضاقت بنا الدنيا ذرعًا - وهي تفعل ذلك طوال الوقت - أتيقّن أن العناق وطنٌ لا يُباع، ولا تُنتزع منه أرواحنا... وطننا الوحيد، الثابت وسط هذا العالم المتهاوي.

وكل نبضة قلب ينبض بها قلبي، سأظل أحبكِ، حتى في ضياع روحي، سأظل أراكِ نجاةً لقلبي التائه.

وإذا كان لنا أن ننجو من هذا العالم، فأنا لا أريد نجاةً إلا تلك التي تبدأ من بين ذراعيكِ.

المخلص لكِ؛ أنا.