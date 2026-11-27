كان رجلًا ثقيلَ الظلِّ، أطلالُ زوجتِه باديةٌ على مُحيّاه، صحراءُ قاحلةٌ من التجاعيد المتناثرة على شفتيه، يتنفّس من خصلاتِ شيبِه المتناثرة على رأسه، يتحدّث بعينيه المحجوبتين بظلمةٍ حالكة، يُصافح الناسَ بلسانه دون أن يلمسَ ولو جزءًا لا يتجزّأ من أجسادهم، فلا يتكلّم إلا بلغةِ الجدران بأصابعه الرقيقة، ينهش أفكارَه بعصاه التي تسبقه، كما يُسمِع صدى الطريق بعصاه لمَن خلفَه، ولمَن أمامه، ولمَن هو قادمٌ من بعيد.

مُقيمٌ في ظلِّ شبحٍ هزيل، في سماءٍ من البياض.. الآذان على الراديو، والبقّالون المتجوّلون عند فم الباب.

«خديجة» و«عمر» طفلان أتت حافلةُ النقل لتُقلَّهما إلى المدرسة.. «تحسين» فاقدٌ بصرَه، غارقٌ في حزنه، ماتت زوجتُه «كريمة» البارحة.. لم يكن بينه وبين الانتحار إلا ثوانٍ قليلةٌ جدًّا.. لم يكن بينه وبين الموت إلا شبرٌ أو أقلّ، الحبلُ سكنَ الرقبةَ كأنّه، بل إنّه يعيد الكرّةَ للمرّة الثانية، وهذه المرّة ليست رقبةً لطيفةً كالسابقة، إنّها خشنةٌ رقيقةٌ كالإبرة الصغيرة تمامًا.

*

تحسين،

البارحةَ، تُوفّيت زوجتُك،

نصفُك،

توأمُك،

ماضيك،

حاضرُك.

*

في الصباح،

تنتظرها ولا تنتظرك،

تذرف الدموع،

تتحسّس بيديك العاريتين كفنَها دون أن تراك،

تسترجع زمنَ لقائكما الأوّل،

تستعيد رائحةَ عطرها الجميلة،

تذرف الدمعَ وقلبُك يرتجف.

تحسين،

في هذا الصباح الممطر،

أعداؤك حزينون،

أصدقاؤك حزينون.

إنّهم هم، وقد وحّدهم الحزن، كما جمعهم الموت.

*

تحسين،

مكاييلُ حزنك،

صغارُك،

صرخاتُ أطفالك،

دموعُك،

صيحاتُ عصاك.

*

تحسين،

أطفالُك،

لماذا تركتْنا أمُّنا يا أبي؟

ولماذا كان الحبلُ حلَّك؟

*

الحبل،

للأسف أصبحتُ وسيلةَ قتلٍ،

غايتي الإعدامُ ولا أملك وعيًا،

للأسف أصبحتُ بوّابةَ الجحيم،

للأسف أصبحتُ مفتاحَ العدم،

أقتات الرقابَ وأقطع الأنفاس،

كلُّ شيءٍ أمامي متاحٌ، مباح.

يقول الحبل: أنا مأجورٌ وفقط يا أطفالي الصغار، ولا أعرف طريقَ السعادة إلا على ظهور نساء البدو أو في غمرات البحر المنسيّة، حيث نفعي أقلُّ من ضرّي. ولا أتظاهر بالعواطف كما حالُ العاشقين.

تحسين، لروحك السكينةُ والسلام، وللحبل لعنةٌ ولعنة.