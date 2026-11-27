في المدينة المنورة قادت الحروف وفد نادي تِلاد الثقافي إلى «دار القلم» في محطة من مبادرة «جولة وطن» خصصها النادي للتعرف على إرث الخط العربي. وفي مركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي تتجاور مقتنيات هذا الفن مع مساحات تعليمه وممارسته. وبين ما تحفظه المقتنيات وما يتعلمه الخطاطون اليوم تتضح صلة هذا الفن بحاضره.

وترأست الجولة أمل محمد حمدان الشريف مؤسسة النادي ورئيسته. وشملت الزيارة المتحف والمكتبة والمسرح والفصول التعليمية ومساحات الإقامة الفنية. واطلع الوفد على برامج المركز في تدريب الخطاطين ورعاية المواهب وإتاحة المجال أمامها لتطوير مهاراتها وتجريب أساليب معاصرة في كتابة الحرف العربي.

ووثق النادي هذه المحطة بالعربية والإنجليزية والأوردية ليصل محتواها إلى قراء من خلفيات لغوية مختلفة. فالخط العربي يمنح العين مدخلاً إلى النص حتى قبل أن تعرف معناه. وفي امتداد الحرف وانحنائه وتوزيعه على الصفحة ما يدعو إلى تأمل الكتابة بوصفها عملاً فنياً.

وقالت الشريف إن الزيارات الميدانية تتيح للمبادرة توثيق جانب من الذاكرة الثقافية في الأماكن التي تحفظها والتعريف بعمل المؤسسات التي تعنى بها. وأوضحت أن زيارة «دار القلم» أتاحت للوفد التعرف على ما يجري داخل المركز من تعليم وتدريب إلى جانب العناية بمقتنيات الخط العربي.

وأشار عقيل العنزي المؤسس الشريك للنادي إلى أن المبادرة تتنقل بين مناطق المملكة للتعريف بمعالمها الثقافية والمؤسسات والشخصيات التي أسهمت في تشكيل ذاكرة كل منطقة. وفي المدينة المنورة اختارت الجولة أن تقرأ جانباً من هذه الذاكرة في الحرف العربي وفي الأيدي التي تواصل تعلمه وكتابته.