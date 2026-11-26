كشفت مكتبة الملك فهد الوطنية عن نسخة نادرة من المصحف الشريف، يعود تاريخها إلى القرن العاشر الهجري، وتتكوّن من أربعة أجزاء، في شاهدٍ على عناية المسلمين بكتابة المصحف الشريف وحفظه عبر القرون.

وتُظهر الصفحات المعروضة من المصحف آياتٍ من سورة الكهف، بما يعكس جانبًا من تاريخ تدوين المصحف الشريف، وما تميزت به نسخه من قيمة تاريخية وعلمية وثقافية.

وتتيح المكتبة للزوار والمهتمين الاطلاع على نماذج من مقتنياتها النادرة، والتعرّف على تاريخ المصحف الشريف، وأساليب كتابته، وما تحمله المخطوطات القرآنية من إرث معرفي وحضاري يعكس اهتمام المملكة بحفظ التراث الوثائقي وصونه، وإتاحته للأجيال.

