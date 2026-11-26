تحتل اللغة العربية الفصحى الحديثة المرتبة الخامسة عالمياً بنحو 335 مليون مستخدم، متقدمة على الفرنسية والبنغالية والبرتغالية والإندونيسية والأردية، وفق تصنيف «إثنولوج» لعام 2026، في مؤشر يعكس حضورها ضمن اللغات الأكثر انتشاراً، ومكانتها في المشهد اللغوي العالمي الذي تتصدره الإنجليزية والصينية المندرينية، وسط نحو 7 آلاف لغة منطوقة أو إشارية تتفاوت أعداد مستخدميها بين المليارات والمئات، وتكشف الإحصاءات العالمية، تصدر الإنجليزية قائمة اللغات الأكثر انتشاراً بنحو 1.49 مليار متحدث، تليها الصينية المندرينية بـ1.18 مليار، ثم الهندية في المركز الثالث بـ611 مليوناً، والإسبانية رابعة بـ561 مليوناً، فيما تأتي العربية الفصحى الحديثة خامسة بـ335 مليوناً، متقدمة بفارق طفيف على الفرنسية التي تحتل المرتبة السادسة بنحو 334 مليون متحدث، وتضم قائمة اللغات العشر الأكثر انتشاراً البنغالية في المركز السابع بـ274 مليون متحدث، والبرتغالية ثامنة بـ269 مليوناً، والإندونيسية تاسعة بـ255 مليوناً، والأردية عاشرة بـ246 مليوناً.

العربية بين الفصحى واللهجات

وتكتسب الأرقام المتعلقة بالعربية خصوصيتها من طبيعة تصنيفها الإحصائي؛ إذ تفصل بعض قواعد البيانات بين العربية الفصحى الحديثة واللهجات العربية المحكية، ما يجعل عدد مستخدمي الفصحى مختلفاً عن إجمالي الناطقين بالعربية بمختلف أشكالها.

ويعكس هذا التباين أهمية التمييز بين اللغة الأم واللغة الثانية عند مقارنة اللغات عالمياً، خصوصاً أن الإنجليزية تستمد صدارتها من انتشارها الواسع في التعليم والأعمال والتواصل الدولي، بينما تعتمد الصينية المندرينية بدرجة أكبر على أعداد المتحدثين الأصليين.

7 آلاف لغة.. وتحديات البقاء

وفي مقابل هيمنة عدد محدود من اللغات على التواصل العالمي، تشير تقديرات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» إلى وجود نحو 7 آلاف لغة منطوقة أو إشارية، تواجه أعداد منها تحديات مرتبطة بتراجع استخدامها وانتقالها بين الأجيال.

وتكشف هذه المؤشرات مفارقة لغوية لافتة؛ فبينما تتسع دائرة انتشار لغات عالمية، تتقلص مساحة حضور لغات أخرى، في تحول يجعل الحفاظ على التنوع اللغوي مسؤولية ثقافية تتجاوز الأرقام إلى حماية هوية المجتمعات وذاكرتها التاريخية.