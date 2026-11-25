يرسم الفنان الشاب مشعل نايف الجهني، ملامح تجربة تشكيلية واعدة، تنطلق من منطقة تبوك، وتتجاوز حدود التعبير البصري التقليدي إلى فضاءات تتداخل فيها الواقعية والتجريد والتكعيبية والتعبيرية، في مسعى لتأسيس هوية فنية تستمد خصوصيتها من تنوع الأساليب والقدرة على تطويع اللون والخط والتكوين.

وتكشف أعمال الجهني عن موهبة لا تقف عند حدود محاكاة الواقع، بل تتجه إلى إعادة تشكيله برؤى بصرية مختلفة، مستثمرة التباين بين الضوء والظل، والتفاصيل الدقيقة، والتكوينات الهندسية، في لوحات تعكس اهتماماً بالتجريب والبحث عن لغة تشكيلية خاصة.

وتبرز الواقعية في أحد أعماله التي تجسد ملامح شيخ بلحية بيضاء، إذ تحضر تفاصيل التجاعيد ونظرات العينين بوصفها عناصر تعبيرية تتجاوز الدقة الشكلية إلى استحضار أثر الزمن والذاكرة الإنسانية، فيما تتخذ تجربته منحى مغايراً في لوحة بورتريه تعتمد التقسيمات الهندسية والألوان المتداخلة، مستلهمة مفردات المدرسة التكعيبية في تفكيك ملامح الوجه وإعادة بنائها.

وفي أعمال أخرى، يستكشف الجهني إمكانات التعبير والتجريد، مستعيناً بالملامس اللونية البارزة والتكوينات المستوحاة من الطبيعة، كما يستحضر البيئة الصحراوية في لوحة مائية للإبل، تجمع بين بساطة المشهد ورهافة المعالجة اللونية، بما يعكس ارتباطاً بالموروث المحلي دون الارتهان إلى أساليب تصويره التقليدية.

ويمتد تنوع تجربته إلى التكوينات المعمارية والحروفية، حيث تتداخل المساحات الزرقاء والذهبية مع الأشكال الهندسية، في محاولة للجمع بين العناصر التراثية والتصورات البصرية المعاصرة.

ورغم هذا التنوع، يبقى التحدي الأبرز أمام الجهني في الانتقال من إجادة الأساليب الفنية المتعددة إلى بناء بصمة تشكيلية مستقلة، تمنح أعماله خصوصية يمكن تمييزها بعيداً عن تأثيرات المدارس التي يستلهمها؛ فالتعدد التقني، مهما بلغت جودته، لا يكفي وحده لصناعة هوية فنية راسخة.

وتطرح تجربة الفنان الشاب أهمية احتضان المواهب الناشئة، وإتاحة فرص المشاركة في المعارض والفعاليات التشكيلية، بما يسهم في تطوير أدواتها وتعزيز حضورها. وبين موهبة تبحث عن مساحتها وفرص لم تتبلور بعد، يظل مشعل الجهني أمام مرحلة مفصلية، عنوانها تحويل الإمكانات الفنية إلى مشروع إبداعي ناضج، قادر على المنافسة والحضور خارج حدود تجربته المحلية.