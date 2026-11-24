ودّعت الساحة الثقافية والأدبية في المملكة، اليوم (الثلاثاء)، الشاعر والأديب والمؤرخ محمد سعيد الخنيزي، الذي رحل عن عمر تجاوز 101 عام، بعد مسيرة حافلة بالعطاء الشعري والأدبي والثقافي، أسهم خلالها في كتابة صفحات مهمة من تاريخ الحركة الأدبية في القطيف.

ويُعد الخنيزي (أبو علي) أحد أبرز رواد النهضة الأدبية والشعرية في القطيف، إذ أسهم، إلى جانب عدد من أعلام جيله، من بينهم عبدالله الجشي، ومحمد سعيد الجشي، وعبدالواحد الخنيزي، ومحمد سعيد المسلم، في إثراء المشهد الثقافي، وتوسيع آفاق التجربة الشعرية، والمزاوجة بين أصالة الموروث العربي وتيارات التجديد في الأدب الحديث.

مسيرة إبداعية

بدأ الخنيزي مسيرته في نشر دواوينه الشعرية بإصدار ديوانه الأول «النغم الجريح» عام 1961، وأتبعه بديوانه الثاني «شيء اسمه الحب» عام 1976، لتتوالى إصداراته الأدبية، التي كان من أبرزها «شمس بلا أفق»، و«مدينة الدراري»، و«خيوط من الشمس».

وكان الراحل من أبرز المشاركين في الصالونات الأدبية التي احتضنتها القطيف، خصوصاً خلال ثمانينيات القرن الميلادي الماضي، ومن بينها الصالون الأدبي الأسبوعي الذي كان يُعقد في منزل زكي الخنيزي بحي البستان، بحضور العلامة الشيخ عبدالحميد الخطي، أحد مؤسسي الحراك الأدبي في القطيف منذ أربعينيات القرن الماضي.

قرن من العطاء

وتقديراً لمكانته الأدبية وإسهاماته الثقافية، احتفت جمعية التنمية الأهلية بالقطيف بالخنيزي عام 2022، في حفل حمل عنوان «شيخ الشعراء.. قرن من العطاء»، وصدر بهذه المناسبة كتاب بالعنوان ذاته، للمؤلف محمد الزاير، يوثّق مسيرته الأدبية والثقافية الطويلة.

وبرحيل الخنيزي، تفقد الساحة الثقافية السعودية أحد رموز جيل الرواد، وأحد الشهود على تحولات المشهد الأدبي على مدى عقود، فيما يبقى إرثه الشعري والأدبي والتاريخي شاهداً على تجربة إبداعية امتدت لأجيال.