تختزل صفحتان نادرتان من مصحف شريف كُتب بالخط الكوفي ملامح مرحلة مبكرة من تاريخ تدوين القرآن الكريم، إذ تحتضنهما مقتنيات متحف القرآن الكريم بحي حراء الثقافي في مكة المكرمة، بوصفهما شاهدًا أثريًا نفيسًا يعود إلى القرن الثالث الهجري، الموافق للقرن التاسع الميلادي، ويكشف جانبًا من جماليات الكتابة المصحفية وأساليب ضبط الآيات في ذلك العصر.

وتحمل كل صفحة سبعة أسطر مدونة بحبر بني داكن، تتضمن آيات من سورتي القدر والليل، فيما تتخلل النصوص علامات فاصلة بين الآيات باللون الذهبي، في لمسة فنية تعكس ما حظيت به المصاحف المبكرة من اهتمام بالجانب الجمالي، إلى جانب الدقة في تنظيم النص القرآني وإبراز مواضع الآيات.

وتكشف تفاصيل الكتابة عن خصائص مميزة للخط الكوفي المصحفي في مراحله الأولى؛ من بينها ميل الألفات واللامات بدرجة طفيفة نحو اليمين، وغياب التنقيط عن الحروف، وهي سمات توثق جانبًا من تطور الخط العربي، وتبرز الكيفية التي دُوّنت بها المصاحف قبل ظهور الأنظمة الكتابية التي استقرت في العصور اللاحقة.

ومن بين التفاصيل اللافتة في الصفحتين استخدام النقاط الحمراء لضبط الحركات، وفق نظام يرتبط بموضع النقطة من الحرف؛ فالنقطة التي تعلوه تشير إلى الفتحة، والتي تقع أسفله تدل على الكسرة، فيما تشير النقطة الواقعة إلى يساره إلى الضمة، وهو أسلوب من أساليب التشكيل المبكرة التي سبقت استقرار العلامات المستخدمة حاليًا.

وتكتسب هاتان الصفحتان قيمتهما التاريخية من توثيقهما مراحل مهمة في تطور كتابة المصحف الشريف، وما صاحبها من جهود لضبط النص القرآني من حيث الرسم والتشكيل، فضلًا عن إبراز التحولات الفنية التي شهدتها المصاحف عبر القرون، بدءًا من وسائل التنقيط والتشكيل، وصولًا إلى الزخرفة والتذهيب والتجليد.

وتمنح هذه المقتنيات الزائرين والباحثين فرصة للتأمل عن قرب في خصائص الخط الكوفي وجمالياته، واستكشاف الأساليب التي استخدمها النساخ الأوائل في تدوين آيات القرآن الكريم، بما يعكس تلاقي الدقة العلمية والمهارة الفنية في خدمة كتاب الله.

ويأتي عرض الصفحتين ضمن مقتنيات متحف القرآن الكريم، الواقع في حي حراء الثقافي بمكة المكرمة، الذي يختص بالتعريف بتاريخ القرآن الكريم وعلومه، واستعراض مراحل كتابته وجمعه ونسخه عبر العصور، من خلال مجموعة من المخطوطات والمصاحف التاريخية والمقتنيات المتخصصة، إلى جانب وسائل عرض تفاعلية تثري تجربة الزوار وتعرفهم بتطور الكتابة المصحفية والخط العربي.

ويجسد المتحف جانبًا من الجهود الرامية إلى صون التراث الإسلامي وإبراز مظاهر العناية بالقرآن الكريم عبر التاريخ، وإتاحة الشواهد والمخطوطات النادرة أمام المهتمين والباحثين، بما يعزز مكانة مكة المكرمة وجهةً ثقافية وحضارية تحتضن إرثًا تاريخيًا يوثق عناية المسلمين بكتاب الله على امتداد القرون.