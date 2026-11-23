كرّمت جائزة أبو القاسم الشابي للأدب العربي في نسختها 32 أمس الأول، الشاعر والكتاب المسرحي السعودي صالح زمانان بجائزة الشّرف، في الحفل الذي أُقامه البنك التونسي -راعي الجائزة- بمركز الفنون والثقافة والآداب «القصر السعيد» في ضاحية باردو بتونس العاصمة.



وكان زمانان هو ضيف الشرف العربي للجائزة في هذا العام 2026، تقديرًا لمنجزه الأدبي وسيرته الإبداعيّة، وتسلّم درع الشرف وشهادة جائزة الشرف من رئيس البنك التونسي هشام الربيعي. وألقى في الحفل كلمة عبّر فيها عن شكره لتونس وجائزة أبو القاسم الشابي، ونوّه بعراقة الجائزة التي تمتد لأكثر من 40 عامًا، وما تمثّله تونس الخضراء ثقافيًّا في الوجدان السعودي خصوصًا والعربي عمومًا، وأن الشابّي شاعر العرب كلهم وليس تونس فحسب.

وأعلن رئيس لجنة تحكيم الجائزة الناقد والشاعر الدكتور منصف الوهايبي أن جائزة الشرف أُسندت للدكتور صالح زمانان تقديرًا لمنجزه الفكري واسهامه الإبداعي القيّم إبداعًا ونقدًا، في الشعر والمسرح والدراسات. وقال أن الدورة هذا العام جاءت تحت شعار «أبو القاسم الشابي شاعر الطفولة»، وأنها خُصصت لفن القصة القصيرة في أدب الطفولة، وسجلت رقمًا قياسيًّا في المشاركات منذ تأسيس الجائزة بلغ 107 ترشحات من بلدان عربية، قُبل منها 99 ترشحًا استوفت شروط الجائزة. وفي المسارات المعتادة للجائزة، فازت الكاتبة والرسامة التونسية إيمان السافي بجائزة المسابقة للأدب العربي عن مجموعتها القصصية «نصف ثانية من الضوء» الصادرة عن دار خريف للنشر والتوزيع، وقيمتها 25 ألف دينار تونسي، متقدمةً على أربعة كتّاب وصلوا معها إلى القائمة القصيرة من مصر والمغرب وقطر والعراق.وذهبت الجائزة المستحدثة في هذه الدورة، وهي جائزة الفنون البصرية لتجسيم شعر الشابي المتعلق بالطفولة وقيمتها 5 آلاف دينار، إلى الرسامة وأستاذة اللغة الإنجليزية ناجية عطية. ومُنحت الجائزة التقديرية للشاعر والناقد الأكاديمي التونسي فتحي النصري، فيما منحت جائزة الشرف للتجارب العربية للشاعر والكاتب المسرحي السعودي د. صالح زمانان.