هل يمكن الوصول إلى الحقيقة التاريخية؟ وهل ما يكتبه المؤرخون انعكاس لوقائع الماضي أم مجرد روايات تتأثر بوجهات نظر أصحابها؟ وما الحدود الفاصلة بين الحقيقة والتفسير في كتابة التاريخ؟

أسئلة فكرية ومنهجية يطرحها كتاب «دفاعاً عن التاريخ» للمؤرخ البريطاني ريتشارد جي. إيفانز، الذي أصدرت دارة الملك عبدالعزيز ترجمته العربية عام 2024، بترجمة وتعليق الدكتور محمد بن عبدالله الفريح، في 398 صفحة، مقدماً رؤية علمية تدافع عن التاريخ بوصفه حقلاً معرفياً يستند إلى الوثائق والأدلة والتحليل النقدي، في مواجهة الاتجاهات الفلسفية التي تشكك في إمكان الوصول إلى الحقيقة التاريخية.

ويأتي الكتاب ضمن جهود دارة الملك عبدالعزيز في إثراء المكتبة العربية بالمؤلفات العلمية المتخصصة، وتعزيز الدراسات التاريخية الرصينة، وترسيخ أهمية البحث القائم على المصادر الموثوقة والشواهد الدقيقة.

التاريخ في مواجهة «ما بعد الحداثة»

يتناول الكتاب، المترجم عن الأصل الإنجليزي «In Defense of History»، الصادر عن دار «W. W. Norton & Company» في نيويورك عام 2000، أبرز الإشكالات التي تواجه علم التاريخ، خصوصاً أطروحات بعض تيارات «ما بعد الحداثة» التي تشكك في موضوعية المعرفة التاريخية، وتذهب إلى أن الروايات التاريخية ليست سوى تفسيرات تتشكل وفق الخلفيات الفكرية والثقافية للمؤرخين.

ويتصدى إيفانز لهذه الأطروحات، مؤكداً أن اختلاف المؤرخين في تفسير الأحداث لا ينفي وجود حقائق تاريخية يمكن التحقق منها، وأن البحث العلمي القائم على فحص الوثائق ومقارنة المصادر وتحليل الأدلة يتيح الوصول إلى معرفة موثوقة بالماضي، وإن تعذرت الإحاطة الكاملة بجميع تفاصيله.

ويرفض المؤلف طرفي النقيض؛ فلا يرى أن المؤرخ قادر على استعادة الماضي بموضوعية مطلقة، ولا يقبل في المقابل اختزال التاريخ في مجرد سرديات ذاتية لا يمكن التمييز فيها بين الحقيقة والخيال.

8 فصول تناقش الحقيقة والموضوعية

يتوزع الكتاب على ثمانية فصول، تبدأ بـ«تاريخ التاريخ»، ثم «التاريخ والعلم والأخلاق»، و«المؤرخون وحقائقهم»، و«مصادر وخطابات»، و«السببية في التاريخ»، و«المجتمع والفرد»، و«المعرفة والقوة»، وصولاً إلى «الموضوعية وحدودها».

وتتناول هذه الفصول قضايا جوهرية تتصل بطبيعة المعرفة التاريخية، ومناهج البحث، ودور الوثائق والمصادر في إثبات الوقائع، والعلاقة بين التاريخ والعلم والأخلاق، فضلاً عن تأثير العوامل السياسية والاجتماعية والفكرية في تفسير الأحداث.

كما يناقش الكتاب دور الفرد والمجتمع في صناعة التاريخ، وأهمية دراسة الأسباب والنتائج، وحدود الموضوعية، ومدى تأثير المواقف الفكرية للمؤرخين في قراءاتهم للماضي.

الوثيقة معيار الحقيقة

ويؤكد الكتاب أن تعدد الروايات التاريخية لا يعني بالضرورة تساويها في الصدقية والقيمة العلمية، إذ تظل الأدلة والوثائق ومدى اتساق الاستنتاجات معها معياراً أساسياً للحكم على صحة التفسيرات التاريخية.

ويشدد إيفانز على أن المؤرخ لا يكتفي بسرد الأحداث، بل يخضع مصادره للفحص والتمحيص والمقارنة، ويميز بين الوقائع المثبتة والتفسيرات المحتملة، بعيداً عن الأحكام المسبقة والانحيازات الأيديولوجية.

وفي الوقت ذاته، لا يتجاهل المؤلف إسهامات بعض الاتجاهات النقدية الحديثة في تطوير البحث التاريخي، وفتح آفاق جديدة لدراسة المجتمعات والفئات التي لم تحظَ باهتمام كافٍ في الكتابات التقليدية.

ترجمة تعزز الدراسات التاريخية

وتبرز أهمية الترجمة العربية للكتاب في تناوله قضايا فلسفة التاريخ ونظريات المعرفة التاريخية ومناهج البحث، وهي موضوعات لا تحظى في المكتبة العربية بالقدر نفسه من الاهتمام الذي تحظى به الدراسات المعنية بسرد الأحداث والوقائع.

وأوضح المترجم الدكتور محمد بن عبدالله الفريح، في مقدمته، أن الكتاب يقدم نظرة عامة ومتوازنة إلى الحركات والمناهج المتعددة في دراسة التاريخ خلال القرنين الأخيرين، ويناقش الأسئلة المتعلقة بطبيعة الحقيقة التاريخية وذاتية المؤرخ وحدود المعرفة بالماضي.

وأشار إلى أن الدافع الأساسي لتأليف إيفانز كتابه يتمثل في مواجهة التحدي الذي يفرضه النقد المتطرف لما بعد الحداثة على علم التاريخ، والدفاع عنه بوصفه حقلاً معرفياً له أسسه العلمية ومناهجه البحثية.

الماضي لفهم الحاضر وبناء المستقبل

وأكدت دارة الملك عبدالعزيز، في تقديمها للكتاب، أن أهمية التاريخ تنبع من كونه سجلاً لأحداث الماضي، ومخزوناً للتجارب والعطاءات والمنجزات الحضارية، وأن دراسته وتحليل أحداثه والوقوف على أسبابها تمثل أساساً لفهم الحاضر وبناء المستقبل.

وأشارت إلى أن العناية بالتاريخ السعودي والعربي والإسلامي، وتوثيق أحداثه وشخصياته، وتنقية رواياته من شوائب الوضع والتحريف، تمثل مسؤولية علمية وحضارية تحفظ للأجيال المتعاقبة ذاكرة الماضي، وتتيح الاستفادة من تجاربه ودروسه.

ويمثل كتاب «دفاعاً عن التاريخ» إضافة معرفية للمكتبة العربية، بما يقدمه من معالجة نقدية للأسئلة المتعلقة بالحقيقة التاريخية، ودفاع عن أهمية الوثيقة والمنهج العلمي، وتأكيد أن التاريخ ليس مجرد حكايات عن الماضي، بل معرفة إنسانية تتأسس على الأدلة، وتستمد قيمتها من قدرتها على تفسير التحولات وفهم المجتمعات واستيعاب تجارب الأمم.

////////

إنفوجراف:

1- التاريخ علم لا مجرد روايات

* الدفاع عن التاريخ بوصفه حقلاً معرفياً قائماً على الأدلة والوثائق.

2- الحقيقة في مواجهة التشكيك

* تفنيد أطروحات «ما بعد الحداثة» التي تشكك في موضوعية التاريخ.

3- الوثائق أساس المعرفة

* فحص المصادر ومقارنتها وتحليلها للوصول إلى الحقائق التاريخية.

4- ثمانية فصول في فلسفة التاريخ

* تناقش العلم والأخلاق والسببية والموضوعية وعلاقة الفرد بالمجتمع.

5- الماضي مفتاح المستقبل

* فهم الأحداث وأسبابها واستخلاص دروسها لاستيعاب الحاضر وبناء المستقبل.