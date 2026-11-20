ينقسم المشهد الأسري للأدباء، بين أولاد عُشّاق لعوالمهم، حريصين على اقتفاء أثرهم، وآخرين زاهدين في الاقتراب من مساراتهم وإن كانوا آباء؛ وهنا مساحة مثاقفة حرصنا أن يكون لأبناء وبنات الأدباء منها نصيب، لنتتبع أثر الأديب على أولاده، ونستجلي أثر علاقة النسب بالأدب بين المغنَم والمغرم.

عبدالرحمن عسيري: بدأتُ بدافع من قلبي

يؤكد الشاعر عبدالرحمن عسيري، أنه دلف إلى الشعر من باب العاطفة، قبل أن يتعرف على أبواب الأدب، إذ في الصف الأول المتوسط أحب إحداهن حبًا طفوليًا، كما وصف. وقال: «كنتُ أبحث عن شيءٍ يحمل إليها ما أعجز عن قوله، فأهديتها أغنيات طلال مداح، إلا أنها طفلة لم تكن تميل إلى أغاني الكبار، خصوصاً ذلك اللون الغنائي الذي تشربته منذ طفولتي المبكرة، فوجدت أن أفضل الحلول أن ألوذ بالكلمة، وأكتب لها نصوصًا مبعثرة تشبه الشعر، هكذا بدأت الحكاية، بدافع القلب أكثر من وعي الكتابة».

وأوضح عسيري أن مكتبة والده، الشاعر أحمد عسيري، منحت محاولاته الأولى فضاءً أوسع، إذ كان يمضي فيها ساعات طويلة، خصوصًا حين يسافر أهله إلى جدة في رمضان ويبقى وحيدًا في المنزل، يقرأ ويفتّش بين أوراقه، واكتشف مع الوقت في الشعر مساحة يعبّر فيها عن نفسه، ويعاتبها، ويجلدها أحيانًا، وأضاف؛ حين عرضت على أبي إحدى قصائدي للمرة الأولى، قال لي: «يا ولدي، في الحياة ما هو أجمل من ذلك»، ولم أعرف.. ولم أسأله: أكان يقصد الشعر عمومًا أم الوجع الذي طغى على نبرة تلك القصيدة.

أحمد جاسم الصحيّح: ظننا العمود الشّعري من أعمدة بيتنا

يؤكد أحمد جاسم الصحيّح؛ أنه وجد في طفولته ألا مفرّ من الشعر، إذ كانَت القصيدة ضرورة كأنها فطرة، حدّ أنه ظن وإخوته أن العمودَ الشعري الذي يكتبه أبوه؛ أحد أعمدة البيت، وكان من الطبيعي أن ينطبع شيء منه في وجدانهم جميعا، وظلّ الشعر موجودا بأشكال مختلفة ومسافات متفاوتةٍ في أعماقهم مهما ابتعدتْ بهم الميول، ومهما أعاد الواقع صياغتهم في الزمن؛ لافتاً إلى أن الحضور الصارم كان طريقا إلى الحرية وساحاتها بين أبيه وبينهم، ووسيلةً أخرى للتقارب لا القطيعة، وأضاف: «كان يحرضنا على القراءة، ويلقي علينا القصائد في المنزل وفي السيارة.. يشرحها أحيانا، وأحيانا يتركها تتطاير في تشكيل وعينا بهدوء، أو نتوقف جميعا عند صورة شعرية لافتة».

زينب جاسم الصحيّح: ما نظنّه عاديّاً ليس كذلك

ترى زينب جاسم الصحيّح أن التنشئة في كنف شاعر يعني أنْ تجهل الكثير من (العاديّ) الذي يعيشه أبناء جيلك، وأنْ تُدرك في وقت لاحق أنَّ ما كنت تظنه عاديًّا في نشأتك ليس كذلك إطلاقا.... فالكتب المنتشرة في أرجاء المنزل، والأقلام مرصودة في كل مكان لاقتناص أيّ فكرة عابرة، ودروع التكريم، وشهادات الشكر على الأماسي الشعرية؛ هذه المشاهدات لا تحضر في كل البيوت كما قالت! وتذهب إلى أنها منذ طفولتها تدوزنتْ في رأسها موسيقى اللغة، وشدَّت أوتارها في أذنها حد الانطراب للألسن الفصيحة ومخارج الحروف الواضحة، فيما يُصيبها كسرُ المرفوع ونصبُ المجرور؛ بشعور لسعةٍ مُباغتة، وقالت؛ لم أرث منه موهبته إلا أنني أحاول المحافظة على ما تبقَّى من مرونة أحرفي التي أثقلتها الحياة بالواجبات كي أبقى جديرة بلقب (بنت الشاعر).

رباب جاسم الصحيّح: هذّب فينا الأنا وغرس المساواة

تذهب رباب جاسم الصحيّح إلى أنه ربما لا يعنيها أن تحمل بذرةٌ من جمال شاعريّة أبيها، إلا أنّه يعنيها أن تكون شجرة فارعة في بستان إنسانيته، فمذ كانوا أطفالاً كان يهذِّب فيهم الأنا ويعزز شعوراً سمحاً بأننا وأيّ شخص على هذا الكوكب سواء لا فرق بيننا وبينهم وإن اختلفتْ جنسياتنا، أعراقنا، ديننا أو مذهبنا، وأضافت؛ في كل مرَّة، أراه يعفو، ويعطي، وينسى ويتغاضى، يكبر الإنسان داخلي، ويتنامى اعتدادي بكوني ابنته.

إبراهيم جاسم الصحيّح: ورثتُ من أبي الأيسر من دماغه

يؤكد إبراهيم جاسم الصحيّح أنه بعيد عن المجال الشعري، إلا أنه قريب من القراءة، خصوصاً كتب التاريخ والكتب الخاصة بالكمبيوتر والتكنولوجيا بسبب تخصصه. ويرى أنه ورث من أبيه تخصصه في الهندسة، ولم يرث كتابة الشعر. وأضاف، يقال إنّ الدماغ البشري مقسّم إلى قسمين، فالقسم الأيمن للإبداع كالشعر والفنون، والقسم الأيسر للمنطق والهندسة، بما في ذلك الكمبيوتر الذي هو تخصصي، مشيراً إلى أنه ورث الأيسر من دماغ والده.

فواطم جاسم الصحيّح: ورثتُ عشق الأدب

تذهب فواطم جاسم الصحيّح إلى أنها لم ترث موهبة كتابة الشعر، ولم تسلك طريقه، إلا أنها ورثتْ منه حب الأدب؛ من قراءة الروايات، والشعر وجمالياته، وأضافت؛ إن لم أكن امتداداً له في الكتابة، فإني تأثرتُ بعالمه الأدبي، ونشأتُ اقتنصُ جمالية الكلمة، وما تحمل من مشاعر، وما تترك أثراً في الآخرين.

آلاء جاسم الصحيّح: عودته للمنزل مناسبة للالتفاف حوله

تؤكد آلاء جاسم الصحيّح أنّ توجهها للفنون كان طبيعياً لما تتيحه لعاشقها من طرائق عدة للتعبير، وترجّح أن هذا الميل لم ينشأ من فراغ، بل تشكّل عبر أعوام من العيش بالقرب من شخص جعل للإبداع مكانًا في حياته. وأضافت دارسة الأدب الانجليزي أن اختلافها عن أبيها في الميول والتوجهات، أبقى بينهم مشتركاً، يتمثّل في تقدير الكلمة والخيال وكل ما يحمل أثرًا من الجمال، وأضافت كان يجعل من عودته في عطلة نهاية الأسبوع مناسبة ننتظرها، فنلتفّ حوله، ويحرص على أن يعوّضنا عن غيابه بوقته واهتمامه، وثمّنت لأبيها الشاعر أنه لم يتدخّل ويرسم لها طريقًا يشبه طريقه، بل منحها الثقة لتكتشف طريقها بنفسها، مؤمناً بما اختارت.

ريم خيري شلبي: عانيتُ بسبب الضاغنين عليه

تؤكد الكاتبة ريم خيري شلبي أن الانتساب لكاتب كبير موهوب ومميز له مكانة في ذاكرة العالم ليس أمرا سهلا.. موضحةً أنها الابنة الكبرى للكاتب الراحل خيرى شلبي؛ إلا أن الانتساب إليه لم يُسهم في سهولة حياتها بل جعلها شديدة الصعوبة. وقالت رغم حبي الشديد له ولمهنته الجليلة التي ورثت جزءا منها إلا أنني تمنيت يوما أن يكون أباً عادياً يعمل في أي مهنة أخرى، لأنها مهنة الكتابة استحوذت عليه بالكامل، وجعلت حياتنا غير طبيعية، ووضعتنا تحت المجهر طيلة الوقت.. في المدرسة وفي الشارع وفي البيت.. وأوقعتنا في شرك المقارنة بمجرد أن نكتب كلمة أو نطلق رأيا أو نحاول ممارسة حياتنا بصورة طبيعية، لافتةً إلى أنها عانت مرارا وتكرارا من إضطهاد رئيس يُكِنُّ في داخله ضغينة لأبيها لأنه لم يكتب عنه، وأضافت؛ كان البعض يطلب مني أن أشير على أبي ليكتب عن فلان أو علان لضمان ترقية أو تثبيت وظيفي، وأكدت أنها آثرت أن تظل على هامش الحياة الأدبية والإعلامية رغم حصولها على عضوية اتحاد الكُّتاب وعملها فى المجال الإعلامي لأكثر من ثمانية وثلاثين عاما.. كي لا يصدر عنها قولا أو فعلا يهز صورة الكاتب والأب والأديب الكبير خيري شلبي.

ماجد أحمد التيهاني: تعلّقت بالفنون البصريّة انطلاقاً من قصيدته

لا يعدّ المصوّر الفوتوغرافي ماجد أحمد التيهاني التفاوت بين طريقه وطريق أبيه هروباً بل اختلافاً في الميول والاختيارات، مضيفاً أن تعلقه بالفنون البصرية كان أقوى من تعلقه باللغة، رغم حبه للأدب والشعر، لافتاً إلى أنه في لحظات الصفاء يستمع إلى قصائد الشاعر الراحل محمد زايد، رحمه الله، الذي كانت له معه أجمل ذكريات، إضافة إلى قصائد محمد الثبيتي بصوته، مؤكداً أنه تماهى مع قصائد أبيه بأعمال بصرية فوتغرافية ونشر بعضها.

فراس الحرز: لم أرث مهنة أبي.. بل أثره

يؤكد فراس بن محمد الحرز أن انتسابه لشاعر وناقد بقامة محمد الحرز، يعني أن يكبر في بيئة يكون فيها الأدب والثقافة جزءًا من حياة يومية، وإن لم يكن مهتماً بالقدر نفسه، إلا أنه تعلم أن لكل فكرة أكثر من وجهة نظر، وأكد أن ما أثر فيه من تجربة أبيه ليس الشعر أو النقد بحد ذاته، بل طريقة تفكيره، وشغفه بالمعرفة، وحرصه على أن يكون له رأيه الخاص، ما انعكس على شخصيته وطريقة تعامله مع الناس، وإن لم يسلك المسار الأدبي نفسه، وعبّر عن إيمانه بأن لكل الحق في بناء تجربته الخاصة، دون أن يكون مطالبًا بتكرار تجربة أبويه أو أحدهما، وأضاف، لم أختر أن أكون شاعراً أو ناقداً، إلا أنني أحمل الكثير من أثر والدي في شخصيتي ومسيرتي.

ملاك محمد الحرز: روحه أثرى من تجربته

ترى ملاك محمد الحرز أن لحضور أبيها في البيت دوراً في تعرفها على عالم الأدب بشكل عفوي، ولم تشعر أنها تتعلّم بقدر ما كانت تعيش، وقالت: «لا أستطيع تأكيد امتلاك تجربة شعرية خاصة بي إلى الآن، رغم أنني فكرت في الكتابة أحياناً، إلا أنني أحب الشعر وأقترب منه أكثر من كوني أمارسه، وأرى في تجربة أبي شيئاً يجعلني أحترم الكتابة وأدرك أن وراء كل نص الشعور والتجربة». وأضافت: «اخترتُ دراسة الطب، وهو عالم مختلف تمامًا عن عالمه الأدبي، ولا أشعر أن اختلاف الطريق يعني اختلاف الأثر، فأنا أجد شيئًا منه في لغتي، وفي طريقتي في التعبير، وحتى في اهتمامي بمعاني الكلمات، والوفاء لتجربة والدي لا يتطلب أن أكون شاعرة مثله أو أن أسير في المسار نفسه، بل أن أحمل شيئاً من روحه وأثره معي أينما ذهبت».

محمد الحرز: علاقة ملتبسة

لست متأكداً تماماً من قدرة العوالم الثقافية والإبداعية التي يصنعها الآباء في التأثير على الأبناء في مواصلة نفس الخطى كي يصنعوا عوالمهم الثقافية الخاصة.

ربما فكرة التأثير لا تعبر تعبيراً دقيقاً عن العلاقة الملتبسة بين الآباء والأبناء في صناعة عوالمهم الثقافية؛ لأن الشروط التي تتطلبها حياة كل منهما لها اختلافاتها البنيوية والتربوية ولها الظروف المكانية والزمانية المحيطة بكل واحد منهما، رغم الوشائج العائلية التي لا تترك مجالاً من الشك، في قدرتها الكبيرة على صناعة التأثير والتأثر بينهما.

قد يبدو بالنظر إلى التجارب الواقعية عند الأدباء أن هناك أدباء اكتسبوا مواهبهم من الآباء ومن ثم ساروا على نفس الطريق، لكنها تجارب لا تشكل قانوناً عاماً ينطبق على كل أديب أو شاعر، أو بمعنى آخر أننا لا نملك «ترمومتر» نقيس عليه بالدقة ذاتها أين مكمن الأثر والتأثر.. ومن أي منطقة نبدأ وأين ننتهي.

بالنسبة لي عندما بدأت أخطو خطواتي الأولى في عالم الثقافة والإبداع كنت أستجيب إلى نداءين اثنين متزامنين -كما أراها الآن- أولاً: إلى رغبات دفينة جاءتني من جينات العائلة، ثم بدأت لاحقاً أفسر هذه الجينات وأبحث عن أسبابها ومسبباتها كلما تراكمت الخطوات والتجارب. وثانياً: نداء بيولوجي يختص ببناء عوالم الأبناء من تربية وعناية ومسؤولية، وهو نداء ليس بالضرورة يفضي بك إلى إكساب الأبناء بعضاً من عوالمك الثقافية والإبداعية.

لكن تقاطعات الحياة بعض الأحيان لها رأي آخر، وما أعنيه بتقاطعات الحياة هو الأسلوب الذي تتخذه الحياة في التعامل معك وفق تفكيرك وقدراتك الإبداعية والمادية والاجتماعية، وعليه حينما ألتفت إلى الوراء، إلى البدايات كان أبنائي الأربعة: (بتول، فراس، ملاك، علي) وكانت أعمارهم متقاربة، تفتحت أذهانهم على مرأى الكتب وهي قريبة منهم حد الالتصاق؛ لأن فضاء المكان (شقة صغيرة) صغير جداً، وأكثر من ذلك ربما تعلموا المشي وهم يتكئون على بعض الكتب. الحياة فرضت عليهم هذا المسار مع والدهم لكن ليس بالضرورة أن يكونوا على ذات الخطى، وكما يشير ابني فراس (لم أرث مهنة أبي لكنني ورثت منه طريقة التفكير وقيمة الكلمة).

ابني علي أصغر العائلة له بين الحين والآخر كتابة نصوص إبداعية مستلهمة من عوالم والده لكن ما يميزه في هذه المرحلة من البدايات إحساسه الشعري بالكلمة أو المفردة التي يستخدمها، وبالطريقة المجازية التي يبرر بها استخدامه للمفردة، ودائماً ما أقول له: أنت تذكرني ببداياتي الكتابية. لكن هل يمكن الركون إلى أن علي سيكون على خطى والده؟

أظن الإجابة على هذا السؤال يختص بالحياة نفسها ويختص بالإرادة التي يملكها إزاء تلك الحياة.

عبدالرحمن البارقي: لا وراثة بل بيئة

يذهب الناقد الدكتور عبدالرحمن البارقي إلى أنّ بيتاً أول ما تقع عين الطفل فيه على الكتب ومصادر المعرفة أكثر مما تقع على ألعاب الطفل نفسه! سيُشْدَه بهذا العالم، وسيكون جزءاً منه، ويسير على خطى والدٍ أو والدةٍ أو كليهما باتجاه الأدب والثقافة، لافتاً إلى أنه يعني فيما يعنيه أن المسألة ربما لا تكون مسألة وراثة بقدر ما هي مسألة اكتساب من بيئة حافلة بالثقافة والأدب ومشجعة عليهما.

ويرى البارقي أن الأمر يتعلق بطريقة استجابة الأبناء والبنات للمؤثرات، والفضاء الذي يجدون أنفسهم فيه، مؤكداً أن لكل منهم استجابته المستقلة للتجربة وفق شخصيته، وتكوينه النفسي، فبعض الأبناء والبنات يحب أن يكون مختلفًا، ولا يكون سعيدًا بأن يكون ظلًا أو نسخة من أحد والديه؛ ولذا يجهد أن يشق طريقاً مختلفاً يجد نفسه فيه بعيداً عن سطوة التوجيه الفعلي أو سطوة الجو العام، فيما يرى بعضهم في والديه المثال الذي لا يمكن له أن يتجاوزه؛ فيسلك طريقًا آخر على مذهب لا أحد يتذكر أبناء أبي الأسود الدؤلي (وكانوا نحاة كأبيهم)، ولا أحد يتذكر أبناء شكسبير! ويعيش الأبناء والبنات منافسة على الوالدين أو أحدهما مع مشروعاتهما الأدبية والثقافية، ومن ثم يجدون في تلك المشروعات وما لابسها شبحًا ينتزع الوالدين منهم، وينافسهم على الاستئثار بهما والجلوس إليهما.

وأضاف؛ لذلك أو لغيره نجد التباين والاختلاف بين أبناء وبنات الأديب نفسه، فبعضهم منجذب إلى فضاء والده، وبعضهم منصرف عنه، مع أنهم عاشوا تربية متشابهة، وظرفاً أدبيّاً واحداً.