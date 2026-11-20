هذا الكتاب لحسن مدن قضيت معه وقتاً ممتعاً ومفيداً، بل وملهماً للكتابة على الكتابة أو ما بعدها.

وملهماً أيضاً في ما يجعلك تفكر في ما تريد أن تقوله أنت وما لا تريد أن تقوله في آن، في ما تفكر فيه ولا تفكر فيه، لأن ما فكر فيه الكاتب هنا وطرحه أمامك يصبح جزءاً مهماً من طريقة التفكير/ تفكيرك المتقصي لما وراء الأشياء وتفاصيلها ومفاهيمها. ووددت لو أن ما فكر فيه وقاله الكاتب في الكتاب كتبته أنت، فكلماته نابضة وحية وتمس العصب العاري للوعي اليومي، ولعلّي أقول ما قاله الروائي النمساوي ستيفان زفايغ عن مونتيني: «لا أشعر أنني في صحبة عمل أدبي أو فلسفي بل في صحبة إنسان من لحم ودم».

وأهمية التفلسف البسيط والعميق التي انطوت عليها سطور الكاتب هو ما يحتاجه المرء لأن يلتفت إليه حين ينظر إلى ثنائياته المتضادة أو المتناغمة وأشيائه ومفاهيمه اليومية المتجذرة في الذهن بفعل العادة غير الملتفت إليها أو بفعل التداول اليومي المنطقي واللا منطقي. فالكاتب يطوف بك في منظومة من الثنائيات المعاشة والمنتثرة العابرة على سطح الحياة والمتوارية في ثنايا الوعي واللاوعي، تمضي معه في جدل القول وتموجات الدلالات، إذ إن الكاتب كتب سطوره وأفكاره بروح فلسفية لا تقل عن الروح التي كتب بها باسكال بليز آو مونتيني في (المقالات)، الفيلسوفان الشهيران بمقالاتهما الأدب-فلسفية، بل إنه لا يبتعد عن عمق وملاحظات الأمريكي امرسون في بعض كتاباته الفلسفية الأولى، بل أجد أيضاً الكتاب لا يبتعد كثيراً عما كتبه الأوائل من روّاد المقالات المصريين أمثال زكي نجيب محمود في (جنة العبيط) أو (فلسفة وفن) أو أحمد أمين أو عبدالقادر المازني في (حصاد الهشيم) أو كما في كتابات الناقد الراحل رجاء النقاش في (عباقرة ومجانين) و(أدباء ومواقف) أو (شخصيات وتجارب) على سبيل المثال عندما كتبوا ما هو أدبي ويومي واجتماعي وفكري ومفاهيمي، بروح فلسفية بسيطة وممتعة وبلغة ثرية عميقة.

وأجمل ما في الكتاب وهو يبحر بنا في غابة الثنائيات هذه أنه يعيدنا إلى التفكير والإحساس بالأشياء والمشاعر اليومية والمفاهيم الصغيرة والكبيرة، التي تعبر في حياتنا ولا نلقي لها بالاً كثيراً، والاهتمام بالثنائيات في حياتنا حالة خاصة تعبر بنا يومياً ولا نلتفت إليها بالجدية الكافية كما ذكرت.

إنه يفلسفها ولا يتجاوز مدلولاتها الآنية إلا إلى بُعدها الخفي واللامرئي، فيعيدنا في صورة تفكير تأملي إلى الالتفات إليها وفحصها في أبعادها النفسية والإنسانية وسياقها التاريخيّ كله.

كل هذه الأمور والإحساسات والانفعالات والتفاعلات ليست واحدة عند كل منَّا: فالفرح نسبي والحزن نسبي كذلك.

والضحك كما البكاء والقلق والقوة والضعف والعزلة، لا يؤخذ كل منها على إطلاقه، كل هذا يعاش بشكل غير مطلق، وفي مستويات من التفاعل المغاير.

بل إن ما هو مطلق لديك يبدو نسبياً عند آخرين. وما هو نسبي لديك يبلغ منطق المطلق عند غيرك.

من هنا تنطلق فلسفة الكتاب في بساطته وشفافيته العذبة وجدليته وانكشافه على التفاصيل وما وراءها وما يدور في عالمها ومحيطها.

ومن هنا تنطبق معادلة المطلق والنسبية في جوف كل المفاهيم البسيطة والصغيرة بل حتى المفاهيم المجردة والفلسفية التي تتطلب التدقيق والفحص العميق. وهذا ما نكتشفه في فصول الكتاب اللاحقة.

في المقال الطريف: (الضحك والبكاء) يبدأ بالإشارة إلى القول المتداول تاريخياً وشعبياً «اضحك تضحك الدنيا معك، ابك تبكي وحدك» وقد أعترته بعض الخيبة في عدم وصوله إلى صاحب القول الأصلي لكن «نجحت» ربما أن أزيح عنه هذه الخيبة، وأقول لحسن إنني توصلت إلى صاحبة المقولة: وهي شاعرة أمريكية من القرن التاسع عشر تسمى إيلا ويلر ويلكوكس Wheeler Wilcox مأخوذة من قصيدتها (عزلة)، جاءت هكذا:

(Laugh, and the world laughs with you, Weep, and you weep alone)

ليس هذا المهم في هذه المقالة الرائعة، بل ما هو جدير بالانتباه له هو تعامله الخلاق مع مفردتي الضحك والبكاء..

وإشباع الثنائية حقها من البحث في مرجعيتها ومظانها الأدبية والعلمية، وذلك حين يغلف حديثه عن هذه الثنائيات بالمعلومة العلمية حيناً وهو كثيراً ما يرجع إلى المصادر العلمية في تحليله للثنائيات، بل ويعطي مصداقية لبعض ما يسرده من ثنائياته بالرجوع إلى ما يقوله بعض المفكرين والفلاسفة والأدباء فتكتسب كتاباته بعداً مرجعياً ثرياً، وحيناً يستند إلى المعلومة الاجتماعية في مرجعيتها الظاهرة الدالة بطريقة لا تقل طرافة وعمقاً وغناً.

فهو مثلاً يذكر لنا في مقالته عن (الضحك والبكاء) كيف أن الجمعية الألمانية لطب العيون توصلت في دراسة لها إلى أن النساء يبكين أكثر من الرجال بما يعادل ١٠ مرات تقريباً، في حين تستمر مدة بكاء الرجال دقيقتين، أما النساء فتستمر مدة بكائهن لـ٦ دقائق، ما يدل بشكلٍ واضح على أن المرأة أكثر تأثراً بالحالة النفسية السلبية من الرجل وأكثر جيشاناً بعاطفتها منه.

فما هو فرح عند غيرنا قد يكون محزناً عندنا.. وما هو مؤثر عند أحدنا لا قيمة له عند آخرين، وهكذا هي الفلسفة التي توصل إليها كاتبنا المبدع.

فسعداء الإنترنت والتواصل الاجتماعي ليسوا سعداء بالضرورة.. وما يخالجنا من مظاهر الفرح التي نراها في بوستات أو صور البعض ليست بالضرورة سعادات حقيقية أو ربما هي أفراح افتراضية أو وقتية أو مبالغ فيها.

في مقاله المهم عن (العزلة) كضرورة ملحة للفعل أو الإنتاج الإبداعي يحتاجها المثقف أو الأديب أو المفكر ولا يستطيعون أن ينجزوا شيئاً إلا في ظلالها وأجوائها وكنفها.

يلفتنا أيضاً قوله الفلسفي المدهش في أن الوحدة أو العزلة ربما نعيشهما بكل مرارتهما في «قلب الضجيج»، فهنا تصبح العزلة إجبارية مريرة وليست اختيارية حينئذ تصبح العزلة عبئاً لا يطاق وليست حافزاً نفسياً وموضوعياً للفعل الإنتاجي المبدع والخلاق.

إنها العزلة الأشد مضاضة واللامنتجة!

وللثنائيات التي جاءت في كتاب حسن مدن وجوه وملامح ومواقع متعددة، وهي حسب تقسيمات كتابه الخمسة: مشاعر وحالات وأزمنة وأمكنة وثقافة تنطلق من النفسي إلى الزمني حتى تتجلى ظواهرها في المكان وفي الوعي الثقافي والفكري وقضاياه.

ولعلي أستدرك هنا لأقول: فليست كل فصول الكتاب تقف على مقابلات الثنائيات في تحليل ظواهرها ومتضاداتها ومفارقاتها؛ فالكتاب عنوانه (في مديح الأشياء وذمها) بمعنى أن الكاتب قد يجد نفسه في المقابلة بين وجهي الثنائية في موقف منقسم إما أمام المدح في وجهها الأول وفي الوقت نفسه أمام موقف الذم لنقيضها أو العكس، وكلاهما لهما نصيب من المدح والذم كما في ثنائية (العقل والقلب)، فالعقل ليس له مكانة عليا في كل أحواله وارتقاءاته وتحوّلاته، كما أن القلب ليس له مكانة دنيا في كل أحواله وخفقات عواطفه ومشاعره، فالقلب أيضاً مصدر غزير للمعرفة عن النفس البشرية في أفراحها وانتكاساتها وآلامها كما هو العقل مصدر للمعرفة في فهم الصيرورة التاريخية وتطوراتها.

إذاً الكاتب أمام جدلية المدح والذم في كثير من الثنائيات فليس العقل دائماً عنواناً للقوة وليس القلب عنواناً للضعف، بل على العقل والعقلانية، خاصةً التي كانت في تطرفاتها سبباً للأهوال التي عانى منها البشر، أن «يعيدا الاعتبار للعواطف والانفعالات» اللتين تنتميان للقلب بطبيعة الحال.